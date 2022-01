Indiana Jones 3 : la quête du Graal n’était pas prévue à l’origine

Dans Indiana Jones et la Dernière Croisade, Indy part en quête du Saint Graal en compagnie de son père, campé par Sean Connery. Mais le film aurait pu raconter une tout autre histoire, d’autres scénarios ayant été proposés en amont.

Harrison Ford et Sean Connery dans Indiana Jones 3 – Crédit : Paramount Pictures

Nous n’avons pas fini d’en apprendre plus sur la franchise d’aventure. Dernièrement, le combat mythique d’Indiana Jones issu du premier opus a notamment été diffusé dans son intégralité. Aujourd’hui, nous faisons un zoom sur le troisième chapitre de la saga : Indiana Jones et la Dernière Croisade. Un long-métrage très apprécié où l’aventurier intrépide part sur les traces du Saint Graal en compagnie de son père. Mais le film aurait pu développer un scénario bien différent si les scripts initiaux avaient été conservés.

Avant d’entériner le scénario du Graal, George Lucas et Steven Spielberg avaient imaginé tourner le film dans un château hanté en Écosse. Mais l’idée a finalement été abandonnée, le script ayant trop de similitudes avec Poltergeist, un film d’horreur américain coécrit par Spielberg. Une seconde idée avait fait également son chemin. Indiana Jones aurait pu partir en quête de la cité perdue de Sun Wukong, le Roi des Singes. Il s’agit d’un protagoniste iconique de la littérature chinoise qui a notamment la particularité d’être immortel. L’archéologue casse-cou aurait eu pour mission de trouver la fontaine de jouvence, un thème qui pourrait d’ailleurs être utilisé dans Indiana Jones 4.

Indiana Jones 3 : une bataille contre des gorilles était prévue à l’origine

Avant d’être abandonnée, l’écriture de ce pitch avait tout de même bien avancé, une bataille entre Indy, les nazis et une armée de gorilles étant même au programme. C’est notamment Chris Colombus (Harry Potter, Maman, j’ai raté l’avion) qui avait été missionné pour peaufiner le scénario. Mais comme chacun sait, celui-ci n’a finalement pas été retenu. À noter que des décors imaginés pour les scènes d’action de ces premiers scripts ont toutefois été conservés dans Indiana Jones 3 (poursuite en bateau, combat contre le tank).

Le thème de l’immortalité a également été développé par l’entremise du Graal. Qui plus est, le Roi des Singes est apparu plusieurs années plus tard dans le roman Indiana Jones et le mystère du mont Sinaï. Par ailleurs, le concept du château hanté s’est invité dans un épisode du spin-off Les Aventures du jeune Indiana Jones.

Source : CBR