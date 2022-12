iOS 16.2 arrive sur votre iPhone, voici les nouveautés

iOS 16.2 devrait être déployé cette semaine sur les iPhone. Une nouvelle mise à jour du système d’exploitation truffée de nouvelles fonctionnalités pour votre smartphone à la pomme. On vous résume tout ça dans cet article.

iOS 16 © Apple

iOS 16 est désormais bien implanté sur les iPhone. Comme à l’accoutumée, le système d’exploitation d’Apple a le droit régulièrement à de nouvelles mises à jour. Après iOS 16.1 qui avait notamment amélioré le Dynamic Island et l’écran de verrouillage, c’est au tour de iOS 16.2 de pointer le bout de son nez. Alors que son lancement est prévu pour cette semaine, faisons le point sur les nouveautés notables apportées par la mise à jour.

iOS 16.2 : quelles nouveautés ?

Apple Music Sing

Apple Music Sing est un nouveau mode karaoké intégré pour les utilisateurs d’Apple Music. Il devrait être déployé avec la mise à jour iOS 16.2 sur les morceaux éligibles disponibles sur l’application de streaming musical.

Amélioration de l’affichage permanent

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficient d’un écran always-on. Mais celui-ci était critiqué par certains usagers qui le jugeaient trop encombré. Grâce à iOS 16.2, il sera possible de retirer le fond d’écran et/ou les notifications lorsque l’affichage permanent sera en marche.

L’application Freeform arrive

Freeform est un outil de brainstorming et de collaboration qui prend la forme d’un grand tableau blanc sur lequel les gens peuvent travailler en temps réel. Orientée iPad, l’application va également être disponible sur iPhone et macOS Ventura.

Déclenchement de la détection des accidents

La détection des accidents peut se déclencher à tort. Les secours sont alors contactés alors qu’il n’y a pas de danger ce qui est embêtant. Grâce à iOS 16.2, il sera possible de signaler les déclenchements abusifs du SOS d’urgence. Un moyen, on l’espère, de diminuer encore plus la survenue de faux positifs.

Protection des données

Le service de stockage en ligne iCloud devrait bénéficier du cryptage de bout en bout. Un niveau supplémentaire de sécurité appréciable pour vos données les plus sensibles. Cette nouvelle fonction devrait être déployée avec iOS 16.2 ou au début de l’année prochaine.

AirDrop : le partage bridé à 10 minutes

Si vous avez coché l’option « Tout le monde » dans les réglages d’AirDrop, vous pourrez recevoir des fichiers émanant d’autres utilisateurs situés à proximité. Désormais, cette possibilité s’éteint au bout de 10 minutes. Il faut à nouveau cocher l’option manuellement pour en bénéficier plus longtemps. Un moyen d’éviter le spam et le partage de contenus inappropriés dans les lieux très fréquentés.

Refonte de l’app Maison

L’application Maison qui chapeaute les appareils connectés a le droit à une refonte. Apple affirme que le changement sera synonyme de performances plus rapides et plus fiables.