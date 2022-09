iOS 16 : cette fonctionnalité liée à la batterie est indisponible pour certains iPhone

Pourcentage batterie iOS 16 © Tom’s Guide

Suite à l’annonce et à la sortie de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro, Apple a publié iOS 16, qui apporte de nombreuses mises à jour et fonctionnalités, telles que des écrans de verrouillage personnalisables, un bouton d’annulation dans iMessage et (surtout) le retour des pourcentages de batterie dans la barre d’état.

Vivement attendue par la communauté, cette petite fonctionnalité n’est en revanche pas disponible pour tous les iPhone. Comme nous vous l’avions précédemment expliqué, certaines fonctionnalités sont réservées aux iPhone récents.

Le pourcentage de la batterie, indisponible pour certains modèles

Ainsi, le retour tant attendu du pourcentage de batterie dans la barre d’état ne sera pas disponible pour celles et ceux d’entre vous qui possèdent des smartphones plus petits. Les anciens iPhone en bénéficiaient jusqu’à l’arrivée de l’iPhone X et de son encoche, qui prenait trop de place.

Aujourd’hui, cinq ans après l’introduction de l’encoche, les développeurs les plus brillants d’Apple ont enfin trouvé une solution : le pourcentage de batterie figure désormais à l’intérieur de l’icône de la batterie, au lieu d’être à côté.

À lire : iOS 16 : cette fonctionnalité va vite devenir indispensable

Malheureusement, selon cette page d’assistance officielle d’Apple, ceux d’entre vous qui possèdent un iPhone XR, un iPhone 11, un iPhone 12 mini et un iPhone 13 mini seront exclus de cette partie de la mise à jour d’iOS 16, bien qu’Apple n’ait pas dit pourquoi ces modèles spécifiques sont laissés de côté.

Si l’on peut comprendre la démarche pour les modèles mini (et leur petit écran) cela n’explique pas pourquoi l’iPhone XR et l’iPhone 11 sont mis de côté. Ces deux smartphones ont un écran plus grand, de 6,1 pouces, soit la même taille d’écran que l’iPhone 12, qui n’est pas exempté de la mise à jour. Serait-ce un problème de résolution d’écran ? Cette petite fonctionnalité reviendra-t-elle dans une mise à jour ? Nous verrons bien.

Retrouvez ici 5 fonctionnalités bien pratiques avec iOS 16.