iOS 18 : CarPlay va vous permettre de masquer ces applications natives

Apple CarPlay aura droit à une grosse refonte lors du déploiement d’iOS 18. Parmi les nouveautés, il sera notamment possible de masquer les applications Téléphone et Messages de l’écran d’infodivertissement.

© Apple

La métamorphose d’Apple Carplay arrive. Le système embarqué introduira une flopée de nouvelles fonctionnalités lors du déploiement d’iOS 18 attendu pour la rentrée. Des options axées sur l’accessibilité sont notamment au programme à l’instar du contrôle vocal amélioré, de la reconnaissance sonore des bruits environnants et des filtres de couleurs pour personnaliser l’interface. Il sera également possible d’afficher le texte en gras et en plus grande taille.

A partir d’iOS 18, les utilisateurs de CarPlay auront aussi la possibilité de masquer les applications Téléphone et Messages. Ce faisant, elles n’apparaîtront donc plus sur l’écran d’infodivertissement. Cette nouveauté devrait être bien accueillie par les personnes soucieuses de préserver leur journal d’appels, leur liste de contacts et leurs messages des oreilles et des regards indiscrets. Les usagers qui veulent se concentrer uniquement sur la navigation devraient également apprécier cet ajout.

Vous noterez toutefois qu’Apple n’est pas allé au bout des choses. Le constructeur vous permettra certes de masquer les applications susmentionnées de CarPlay. Mais les appels et les messages continueront de passer. Quand quelqu’un vous appellera ou vous enverra un message, les notifications s’afficheront ainsi toujours à l’écran. Et vous aurez la possibilité de répondre via Siri.

Si vous ne pourrez plus prendre l’initiative de contacter quelqu’un via l’interface, vous ne serez pas coupé du monde pour autant. Ce nouveau paramétrage est d’ores et déjà disponible sur les dernières versions bêta d’iOS 18. Il sera accessible pour l’ensemble des utilisateurs lors du déploiement de la version stable attendu en septembre prochain, en marge du lancement des nouveaux iPhone.

