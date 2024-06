iOS 18 autorise des applications plus lourdes sur l’App Store, ça change tout pour les gamers

© Envato

Vous avez très certainement déjà dû vous creuser la tête afin de décider quelle application supprimer sur votre iPhone pour pouvoir en télécharger une nouvelle. Il faut dire que certaines d’entre elles peuvent peser très lourd, même pour un smartphone avec une bonne capacité de stockage.

Sachez que sur iOS 18, les applications pourront être encore plus volumineuses que par le passé en pesant jusqu’à deux fois plus lourd, tandis que la limite maximale de poids des ressources à la demande va, elle aussi, drastiquement augmenter par rapport à iOS 17. Rassurez-vous, il s’agit d’une excellente nouvelle.

iOS 18 autorise les applications plus volumineuses sur l’App Store

Les notes de mise à jour de la deuxième bêta d’iOS 18 révèlent que la limite de poids des applications passe à 4 Go sur l’App Store, alors qu’elle était fixée à 4 Go sur iOS 17. En outre, la taille maximale des packs de ressources hébergés sur l’App Store passe de 20 Go à 70 Go. Notez que ces ressources à la demande ne sont pas installées directement sur votre iPhone.

Elles sont téléchargées progressivement lors de votre avancée dans un jeu vidéo, par exemple. Ainsi, votre espace de stockage ne se retrouve pas encombré puisqu’elles disparaissent quand elles ne sont plus utiles.

Ce changement profitera donc essentiellement aux développeurs de jeux vidéo pour iOS 18. Ils pourront probablement créer et porter des titres plus gourmands et encore plus impressionnants graphiquement que Resident Evil 4 ou Assassin’s Creed Mirage, bientôt disponible sur iPhone 15 Pro et Pro Max.

Bien sûr, les jeux n’atteindront pas encore la qualité des softs sur PC et consoles, mais il s’agit d’une étape importante pour Apple dans sa volonté de s’affirmer sur ce marché. Notez que la marque à la pomme supprime également la limite supplémentaire de 4 Go pour les fichiers téléchargés immédiatement après l’installation d’une application de l’App Store.

Apple gâte les fans de jeux vidéo en ce moment, puisque les émulateurs peuvent enfin être téléchargés sur l’App Store depuis peu.