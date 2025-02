Huawei s’apprêterait à lancer son smartphone pliable à trois volets, le Mate XT, à l’international !

©Huawei

Bien que cher et rencontrant un public assez peu large, le smartphone pliant continue de se développer. Les constructeurs rivalisent d’ingéniosité, notamment sur les gammes des Fold, ces smartphones qui se transforment en tablette, offrant un écran plus grand que la normale lorsqu’il est déplié à la verticale.

Tous les plus grands constructeurs proposent leur itération de ce phénomène : Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold, Xiaomi Mix Fold, OnePlus Fold, Honor Magic Vs, etc. Leur inconvénient : l’épaisseur de l’appareil lorsqu’il est replié. Cependant, les nouveaux modèles tendent à être de plus en plus fins, comme le futur Oppo Find N5.

Depuis 2019, Huawei innove sur le front des smartphones pliants. La gamme Mate X propose ainsi des smartphones pliants originaux. En effet, dans un premier temps, contrairement aux autres marques, les appareils ne proposaient qu’un seul écran, qui se repliait par l’extérieur. Ce fut le cas du modèle Mate X en 2019 et du Mate Xs en 2020.

Puis en 2021, Huawei a changé sa philosophie et propose deux types d’appareils. Le Mate X2 rejoint ainsi ce que faisaient les autres : un écran de taille smartphone externe et un écran plus grand interne auquel ont accès en ouvrant l’appareil. Le Mate Xs 2 quant à lui continue de proposer un écran unique externe.

En 2023, c’est le Mate X3 qui rejoint la gamme, successeur du Mate X2 avec les mêmes caractéristiques à deux écrans. Il est suivi en 2024 par le Mate X6. Ce dernier propose alors un encombrement ultra-mince avec un smartphone replié de moins de 1 cm d’épaisseur. Aucun autre smartphone à écran externe unique n’est produit.

Le Huawei Mate XT : un smartphone pliant nouvelle génération

À l’été 2024, Huawei annonçait en grande pompe la sortie de son tout nouveau smartphone pliant : le Huawei Mate XT, pour le marché chinois uniquement.

La particularité de cet appareil ? Un écran pliable en trois parties. Cela permet de transformer votre smartphone en une véritable tablette avec un écran bien plus grand que ce que peut proposer un fold classique qui se plie en deux.

Ses caractéristiques sont épatantes avec une épaisseur repliée d’à peine 12,8 mm, ce qui est incroyable quand on sait qu’il y a trois panneaux repliés. Rappelons que le Mate X6, le fold le plus fin de la gamme Huawei, atteint les 9,9 mm d’épaisseur une fois replié.

En ce qui concerne le reste de ses mensurations, en taille smartphone standard l’appareil mesure 156,7 mm de haut pour 73,5 de large pour un écran de 6,4 pouces. Une fois déplié, la longueur atteint les 219 mm avec un écran de 10,2 pouces.

Pour comparaison, le smartphone Huawei nova 13 Pro mesure 163,4 mm de haut et 74,9 de large, avec un écran de 6,76 pouces. La tablette MatePad Pro (de 12,2 pouces) quant à elle mesure 182,53 mm de haut et 271,25 mm de long.

Autant dire que les mensurations du Mate XT font envie, mais moins que le prix sans doute, qui est serait alentours de 2 500 – 3 000 euros.

2025, l’année du smartphone pliant à trois volets ?

Si le Huawei XT est pour le moment uniquement disponible en Chine, son arrivée a donné des idées à d’autres fabricants. Ainsi, Samsung serait en train de travailler aussi sur un modèle à trois volets.

Mais ce qu’attendent vraiment les fans de technologie, c’est l’arrivée du Huawei Mate XT à l’international. Et il se pourrait bien que cela arrive dès le premier trimestre 2025 !

En effet, dans un post un peu énigmatique sur X, Huawei Mobile a publié une petite vidéo (également disponible sur YouTube) reprenant l’historique des smartphones pliants de la firme, avec une fin qui offre une ouverture intéressante.

“Depuis le lancement du Mate X en 2019, Huawei a redéfini la technologie pliable, repoussant sans relâche les limites. Le #HUAWEIMateXT #ULTIMATEDESIGN rompt avec la conception traditionnelle des smartphones, déployant l’avenir avec cette innovation triplement pliable.”

Huawei donne donc rendez-vous à ses fans le 18 février 2025 à Kuala Lumpur, capitale de la Malaise, pour un lancement innovant. Autant dire que les fans espèrent que cela signifie l’arrivée du Mate XT sur le marché international (ou en tout cas européen).

Rappelons que Huawei est le seul fabricant de smartphones à ne pas proposer les services Google Play (suite aux sanctions américaines envers la firme chinoise).