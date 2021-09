iPad mini ou iPad air : lequel choisir ?

L’iPad mini 6, avec son prix plus réduit, peut sembler mieux que son grand frère, l’iPad Air . Leur principale différence est simplement leur taille d’écran. 8.3 Pouces pour le mini et 10.6 pour le grand. Si l’iPad mini parvient à compenser légèrement par une plus grande densité de pixels, votre choix devrait dépendre essentiellement de l’utilisation que vous souhaitez en faire.

ipad Air 2020 et iPad mini 6 – Crédit : Apple.com

Un écran plus petit induit un plus petit poids (163 grammes de différence), un transport plus aisé. Ainsi il est bien plus confortable de lire ou de jouer à des jeux requérant de prendre l’écran à deux mains avec le mini. Pour autant, 45% de réduction de surface d’écran ne pourra pas vous assurer la même praticité en termes de productivité, de multitasking, et de visionnage de vidéos.

Les différences en termes d’écrans ne vont pas plus loin, car ceux-ci présentent techniquement les mêmes qualités. Une résistance aux traces de doigts, 550 nits de luminosité, une couche antireflet, la technologie True tone, etc. Aussi les deux modèles nous offrent la même épaisseur de contour d’écran.

iPad mini : mieux équipé pour le futur

Une autre différence est à noter. L’iPad mini est équipé de la nouvelle puce haut de gamme d’Apple : l’A15 Bionic qui équipe aussi l’iPhone 13. Si celle-ci n’a pas tant à envier à l’A14 Bionic de l’ iPad Air (et iPhone 12), elle sera plus à même de supporter les futures innovations d’Apple. Et dans cette même idée de s’équiper pour le futur, l’iPad mini nous offre une fonction majeure. Celle de pouvoir se connecter en 5G.

Des selfies en 12MP

En termes de prise d’image, nous ne noterons pas de différence majeure pour la caméra arrière. À l’exception d’un meilleur flash et de la capacité d’enregistrer des vidéos en 1080p en plus grande vitesse pour l’iPad Mini. Par contre, concernant la caméra de face, le petit nouveau d’Apple passe à 12MP f/2.4. C’est une amélioration impressionnante compare au 7MP f/2.4 de l’iPad Air. Pour finir, le petit dernier s’équipe de la fonction Centre Stage qui détecte les utilisateurs et les assiste dans leurs selfies et vidéos.

En somme, si l’iPad mini sort gagnant d’un comparatif technique, vous devriez toujours orienter vos choix en fonction de votre utilisation. De plus avec un modèle plus ancien, vous êtes mieux garantis face aux dysfonctionnements potentiels des appareils corrigés après commercialisation. D’ailleurs certaines plaintes ont été émises concernant un défilement gélatineux de l’écran du nouvel iPad Mini 6.

Source : Mac Rumors