iPad Pro M2 : Apple passerait d’iPadOS à un « macOS lite »

Les nouveaux iPad Pro © Apple

L’iPad Pro M2 est-il sur le point de profiter d’un nouveau système d’exploitation qui le rapprocherait d’un ordinateur portable ? Selon l’informateur Majin Bu (ses prédictions sur l’iPad 10 et le fait qu’il aurait une caméra FaceTime en mode paysage était exacte), Apple travaillerait sur une version plus légère de macOS, façon Windows S.

Apple a changé pas mal de choses avec son iPad Pro 2022, y compris l’ajout de la puce M2. Mais il y a un bien un obstacle qui empêche la tablette d’offrir une véritable expérience de bureau : iPadOS.

Une version légère de macOS pour l’iPad Pro M2 pourrait être dans les cartons d’Apple

Apple testerait ainsi une version simplifiée de macOS, nommée Mendocino, pour l’iPad Pro basé sur la puce M2, selon Majin Bu. « Cela expliquerait l’arrivée de DaVinci Resolve exclusivement pour M2 et le brevet pour une future version d’iPadOS avec les graphismes Mac divulgués plus tôt cette année », a déclaré le leaker, sur Twitter. Il convient de noter que DaVinci Resolve, un programme de montage vidéo et de post-production haut de gamme, n’était auparavant disponible que sur Mac.

À lire : Apple augmente discrètement le prix de l’iPhone SE (en plus de tous ses produits)

La puce M2 est le même processeur qui alimente le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air M2 Apple que nous avons longuement testé, lancés plus tôt cette année. Comparé au M1, le processeur du M2 est 18 % plus rapide, tandis que son GPU est 35 % plus rapide. Cependant, équiper la tablette Apple d’une forme de macOS donnerait à l’iPad Pro l’avantage dont il aurait besoin, le rendant plus attrayant pour les professionnels en déplacement, capable de gérer leurs lourdes charges de travail.

Si vous vous demandez si Apple a l’intention d’apporter cette version simplifiée de macOS à l’iPad Pro M1, la réponse, selon Majin Bu, est probablement non « en raison du marketing ». Rendre « macOS lite » exclusif à l’iPad Pro M2 augmenterait bien évidemment les ventes de la tablette récemment sortie.

Apple prévoirait de publier cette version plus légère de macOS à la fin de l’année prochaine.