iPhone 12 : des utilisateurs se plaignent que les bords sont tranchants et font mal aux mains

iPhone 12 Pro couleur Or – Crédit : Apple

Lors de la présentation de la gamme de l’iPhone 12 il y a deux semaines, Apple a insisté sur le fait que le smartphone marque un renouveau en termes de design. En effet, il ne présente plus un design arrondi, mais plat. Le smartphone marque également le retour de MagSafe pour lequel Apple donné les précautions d’utilisation. L’un des points majeurs des quatre modèles de l’iPhone 12 est surtout la 5G même si elle leur fait perdre deux heures d’autonomie. En tout cas, le design de l’iPhone 12 est innovant, mais il n’est peut-être pas toujours aussi confortable que prévu.

La prise en main de l’iPhone 12 serait à l’origine de coupures

D’après un rapport de MyDrivers, il semblerait que des utilisateurs en Chine ont partagé leur mauvaise expérience sur le microblog Weibo. Les bords de l’iPhone 12 seraient tellement plats qu’ils en deviennent tranchants. À tel point que certains propriétaires du smartphone d’Apple ont montré en photo les coupures présentes sur leur main suite à l’utilisation de l’iPhone 12.

De plus, des utilisateurs se plaignent que le smartphone d’Apple soit davantage compliqué à bien prendre en main par rapport aux modèles précédents plus arrondis. Bien entendu, tous ces témoignages sont à prendre avec des pincettes. L’iPhone 12 s’inscrit dans la lignée des modèles historiques de la marque, donc elle n’a sûrement pas négligé sa qualité de production. Celle-ci n’a d’ailleurs pas été bâclée puisque la sortie de l’iPhone 12 a été repoussée à cause de problèmes d’approvisionnent causés par la pandémie de Covid-19.

Ce potentiel défaut du design de l’iPhone 12 pourrait éventuellement s’expliquer par le fait qu’il s’agisse d’appareils défectueux qui sont passés entre les mailles du contrôle qualité. Si cela est bel et bien le cas, il ne fait aucun doute qu’Apple va corriger ce problème dans les plus brefs délais, si ce n’est pas déjà le cas. Quoi qu’il en soit, ces bords tranchants de l’iPhone 12 ne sont pour le moment pas généralisés.

Source : Ubergizmo