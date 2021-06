iPhone 13 : de nouvelles images montrent tout du nouveau design

Alors que leur présentation officielle est attendu pour l’automne, de nouvelles fuites et rendus permettent d’en savoir plus sur les prochains iPhone. Au programme ? Un nouvel écran et une plus petite encoche.

6 mois sont passés depuis la sortie des derniers iPhone 12. Autant dire que la présentation des prochains modèles se rapprochent… et que les leaks les concernant augmentent ! Aujourd’hui, de nouveaux rendus permettent de se faire une idée du design de l’iPhone 13 Pro, le prochain fleuron d’Apple. Néanmoins, cette année encore, Apple prévoit de lancer 4 nouveaux modèles : iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max et 13 mini.

Rendu de l’iPhone 13 Pro basé sur les dernières rumeurs – Crédit : LetsGoDigital / Concept Creator

Le relatif échec en terme de ventes de l’iPhone 12 mini ne semble donc pas effrayer Apple, puisque la marque à la pomme souhaite réitérer l’expérience. Une chose est moins sûre, cependant : le nom. Les prochains iPhone pourraient ne pas adopter la dénomination « 13 », cette dernière portant malheur dans de nombreux marchés. La logique voudrait alors que ces nouveaux modèles s’appellent tout simplement iPhone 12S.

Un autre changement concernerait le modèle Pro, qui pourrait partager de grandes similitudes avec le Pro Max. En plus d’un plus grand écran d’une batterie plus importante, la gamme Pro Max se voit habituellement être équipée d’un module photo différent. On pense notamment à l’iPhone 12 Pro Max qui profitait d’un tout nouveau capteur. Cette année, Apple serait sur le point de réduire le gap entre les deux gammes. Qu’il s’appelle iPhone 12S Pro ou iPhone 13 Pro, ce nouveau modèle n’aura donc que peu de différences avec le Pro Max.

Que sait-on du prochain iPhone 13 Pro ?

En attendant la présentation officielle de ces nouveaux modèles, il est déjà possible de s’avancer sur certains points. Ainsi, l’iPhone 13 Pro profitera d’un écran OLED rafraîchit à 120 Hz et d’une encoche plus petite pour loger Face ID. La période des masques et de la Covid-19 semble également être synonyme du retour de Touch ID ! Design borderless oblige, le capteur d’empreintes serait logé sous l’écran. Enfin, le processeur sera lui aussi mis à jour. Il s’agit vraisemblablement de l’A15 Bionic, une puce maison gravée en 5 nm.

La réduction en taille de l’encoche ravira les fans de la marque à la pomme. Il faut dire que l’actuel notch est présent sur les iPhone depuis l’iPhone X de 2017 ! Les changements en terme de design ne sont pas fréquent chez Apple, et ces prochains iPhone devrait eux-aussi reprendre beaucoup d’éléments de leurs prédécesseurs. Le design boxy et anguleux des iPhone 12 sera donc logiquement renouvelé.

Enfin, la partie photo aura également droit à quelques améliorations. Le capteur ultra grand angle serait alors plus grand et, surtout, serait équipé d’un système de stabilisation optique. De quoi bien améliorer les performances en basse luminosité !

Il faudra maintenant attendre l’automne et sa traditionnelle keynote d’Apple avant de pouvoir s’offrir ces nouveaux modèles. Au niveau du prix, difficile de se s’avancer précisément. Néanmoins, les différents leaks laissent penser qu’aucune augmentation notable de prix n’est à prévoir. L’iPhone 13 Pro couterait donc autant que le 12 Pro, c’est-à-dire aux alentours des 1 159€.

Source : Concept Creator pour LetsGoDigital