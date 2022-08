iPhone 14 Pro : de nouveaux coloris avec une teinte qui change en fonction de l’angle

Les possibles coloris de l’iPhone 14 Pro Max © Yogesh Brar

La révélation officielle des iPhone 14 d’Apple approche à grands pas. Grâce à une pléthore de fuites et de rumeurs assez plausibles, les fans du géant de la technologie basé à Cupertino savent déjà à quoi s’attendre de ces nouveaux smartphones phares. En revanche, les acheteurs potentiels de l’iPhone 14 Pro pourraient être particulièrement intéressés par les choix de couleurs qui seront probablement disponibles cette année.

De nouveaux coloris inhabituels pour l’iPhone 14 Pro

Les coloris éventuels de l’iPhone 14 viennent donc d’être dévoilés dans de nouvelles images et vidéos partagées sur le réseau social Weibo. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pourraient être disponibles en deux nouvelles couleurs en plus des teintes argent, gris et or habituelles : des variantes bleues et violettes qui semblent changer de couleur en fonction de l’angle.

Les images en question se sont retrouvées sur le réseau social chinois Weibo, avant qu’un leaker n’emboîte le pas en produisant cinq magnifiques prototypes d’iPhone 14 Pro Max dans ces couleurs. Les images sont à retrouver ci-dessus, avec les teintes bleues et violettes à droite.

Dans la foulée, une vidéo d’un autre « prototype fait maison » d’iPhone 14 Pro s’est également retrouvée sur Weibo. Cette dernière suggère que ces deux nouvelles couleurs, le bleu et le violet, ne seraient pas deux coloris distincts. Mais plutôt un seul coloris qui prendrait une teinte bleue ou violette en fonction de l’angle sous lequel le smartphone est regardé.

Comme toujours, de telles rumeurs doivent être prises avec beaucoup de méfiance. Il est toutefois parfaitement logique qu’Apple propose son nouvel iPhone phare dans un nouveau coloris accrocheur qui le différencierait visuellement de la génération précédente. Pour rappel, le Keynote de l’iPhone 14 se déroulera le 7 septembre prochain. En plus de l’iPhone 14, on s’attend aussi à découvrir l’Apple Watch Series 8 avec un modèle Pro.