iPhone 17 : il profiterait de cette technologie innovante mais abandonnée de Samsung

L’iPhone 17 pourrait adopter une technologie innovante abandonnée par Samsung il y a quelques années : l’ouverture variable. Cette fonction, qui permet de contrôler la profondeur de champ et d’obtenir des effets bokeh plus naturels, pourrait bien donner un coup de fouet à la photographie sur smartphone.

iPhone 17 (concept par Yanko Design)

D’après un rapport de The Information, Apple pourrait intégrer un système d’ouverture variable dans au moins un modèle d’iPhone 17. Cette technologie n’est pas nouvelle : Samsung l’avait déjà expérimentée en 2018 avec le Galaxy S9, mais elle n’avait pas rencontré le succès escompté à l’époque.

La raison principale de cet échec était la taille réduite des capteurs photo des smartphones. En effet, l’ouverture variable est plus efficace sur des capteurs plus grands, comme ceux que l’on trouve aujourd’hui sur les smartphones haut de gamme.

Bokeh parfait et mise au point précise : l’iPhone 17 s’apprêterait à profiter de l’ouverture variable

Mais avec l’amélioration des capteurs photo et la demande croissante pour des photos de meilleure qualité, l’ouverture variable semble faire son retour. Plusieurs marques chinoises, comme Xiaomi et Huawei, ont déjà intégré cette technologie dans leurs derniers modèles phares. Le Xiaomi 14 Ultra est par exemple doté d’un capteur d’un pouce avec une ouverture variable de f/1,8 à f/3,4.

Pour ce qui est de l’iPhone 17, cette technologie permettrait à ses usagers de prendre des photos avec un bokeh plus naturel et une mise au point plus précise, même dans des conditions de faible luminosité.

iPhone 17 (concept par Yanko Design)

De plus, l’ouverture variable pourrait également améliorer les performances vidéo des iPhone. En effet, elle permettrait de contrôler la profondeur de champ en temps réel avec plus de précision, ce qui serait idéal pour les prises de vue vidéo artistiques.

On ignore encore si Apple utilisera un système d’ouverture variable simple avec des ouvertures prédéfinies (ou un système plus avancé avec un ajustement continu). Mais si Apple confirme l’adoption de cette technologie, cela pourrait sûrement inciter d’autres fabricants, comme Samsung, à reconsidérer leur position sur l’ouverture variable.

Sans ça, l’iPhone 17 est attendu pour l’automne 2025. Il reste encore beaucoup de temps avant sa sortie officielle, mais les rumeurs et les fuites d’informations nous permettent d’ores et déjà d’imaginer un smartphone révolutionnaire.