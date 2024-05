iPhone 17 : modèle Slim, RAM, Dynamic Island, plusieurs nouveautés se profilent

Après l’iPhone 16 qui fera ses premiers pas à la rentrée prochaine, Apple s’attèlera à la production de l’iPhone 17. La pomme a déjà commencé à s’y atteler, en témoignent les premières fuites émanant d’informateurs de référence. Jeff Pu vient notamment de publier ses dernières prédictions. Selon l’analyste d’Haitong International Securities, Apple prévoirait de remplacer le modèle Plus par un modèle Slim plus compact et plus fin.

Vers un iPhone 17 Slim

Une information qui vient confirmer un rapport récent de Ross Young. L’analyste prédit également un format plus compact pour l’iPhone 17 Plus. Son écran s’étalerait sur 6,6 pouces plutôt que sur 6,7 pouces. Alors que les iPhone 16 devraient agrandir les diagonales d’écran des modèles Pro, voici les quatre modèles d’iPhone 17 qui se profilent :

iPhone 17 : 6,1 pouces

: 6,1 pouces iPhone 17 Slim : 6,6 pouces

: 6,6 pouces iPhone 17 Pro : 6,3 pouces

: 6,3 pouces iPhone 17 Pro Max : 6,9 pouces

C’est tout ce que l’on sait pour le moment sur le futur modèle Slim. Pu note également que l’iPhone 17 Pro Max gardera sa conception en titane. Il serait également affublé d’une Dynamic Island plus petite grâce à la technologie “metalens” qui permet de réduire drastiquement la taille du capteur Face ID.

Toujours selon Jeff Pu, les iPhone 17 et 17 Slim profiteraient de 8 Go de RAM et la puce A18 ou A19. De leur côté, les modèles pro disposeraient de 12 Go de RAM et de la puce A19 Pro. A titre de comparaison, les iPhone 15 et 15 Plus ont droit à 6 Go de RAM tandis que leurs homologues Pro sont livrés avec 8 Go de RAM. Apple devrait ensuite intégrer 8 Go de mémoire vive sur toute la gamme d’iPhone 16.

D’autres bruits de couloir se font également entendre sur la future série. Voici un résumé des différentes rumeurs :

Un modem Wi-Fi fabriqué par Apple

Affichage permanent sur les modèles classiques

Face ID sous l’écran pour l’iPhone 17 Pro

Téléobjectif de 48 mégapixels pour le Pro Max

Une caméra selfie 24 MP