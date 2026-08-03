iPhone 18 Pro à plus de 1 600 € : Apple s’apprête à infliger la plus forte hausse de prix de son histoire

Deux estimations indépendantes tablent sur un tarif de lancement autour de 1 399 dollars aux Etats-Unis pour l’iPhone 18 Pro, soit environ 1 700 euros en France si Apple applique sa grille tarifaire habituelle.

L’iPhone 18 Pro pourrait franchir la barre des 1 600 euros en France, porté notamment par le coût de son nouveau bloc optique triple capteur. © Apple (via 9to5Mac)

En septembre 2025, l’iPhone 17 Pro s’affichait déjà à 1 329 euros sur l’Apple Store français, première hausse du prix d’entrée des modèles Pro depuis l’iPhone X en 2017. Quelques mois plus tard, la facture promet de grimper d’un cran supplémentaire, et pas des moindres. Le Wall Street Journal a estimé, le 19 juin 2026, que l’iPhone 18 Pro pourrait démarrer à 1 399 dollars outre-Atlantique.

Le 31 juillet, l’analyste Jeff Pu, spécialiste tech chez GF Securities, a livré des projections quasi identiques dans une note de recherche relayée par 9to5Mac : une augmentation de 250 à 300 dollars par rapport à la génération précédente.

Si Apple conserve son ratio tarifaire habituel entre les Etats-Unis et l’Europe, cela placerait l’iPhone 18 Pro entre 1 630 et 1 700 euros en France, et l’iPhone 18 Pro Max entre 1 780 et 1 850 euros.

Pourquoi les puces mémoire font exploser l’addition

La raison tient en trois lettres : l’IA. Les data centers, affamés de puissance de calcul, engloutissent des volumes colossaux de DRAM et de NAND flash. Des fondeurs comme Samsung Electronics et Micron Technology ont massivement réorienté leurs chaînes de production vers la mémoire enterprise destinée aux serveurs d’intelligence artificielle. L’offre disponible pour l’électronique grand public se contracte, et les tarifs grimpent. Interrogé par le Wall Street Journal, Tim Cook a reconnu qu’Apple n’échappait pas à cette spirale, sans préciser quels appareils seraient touchés ni selon quel calendrier. La puce A20 Pro, la mémoire LPDDR5X et le nouveau bloc optique contribuent également à gonfler la note.

iPhone 18 Pro Max : le smartphone Apple le plus cher jamais vendu ?

Les projections de Jeff Pu dessinent un scénario tout aussi salé pour le haut de gamme : l’iPhone 18 Pro Max débuterait entre 1 449 et 1 499 dollars aux Etats-Unis. En France, cela se traduirait par un prix plancher avoisinant les 1 800 euros, du jamais-vu pour un iPhone classique. Pour les adeptes tentés par un achat immédiat, l’iPhone 17 Pro reste disponible à 1 329 euros sur l’Apple Store, avant d’éventuelles répercussions tarifaires. Le verdict final tombera en septembre, lors de la keynote automnale de Cupertino.