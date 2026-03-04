Galaxy A37 et A57 : mauvaise nouvelle, une forte hausse de prix se profile

Samsung devrait présenter très prochainement ses Galaxy A57 et A37. Les futurs smartphones de milieu de gamme risquent d’être vendus à des prix plus onéreux que ceux de leurs prédécesseurs, selon une fuite.

Les smartphones n’échappent aux conséquences de la pénurie de mémoire. Alors que les prix des Galaxy S26 ont fortement augmenté, une fuite suggère qu’il en sera de même pour les Galaxy A37 et A57. Selon le célèbre leaker Sudhanshu Ambhore, il faut s’attendre à une hausse importante sur les deux modèles de milieu de gamme qui devraient sortir dans quelques semaines.

Les versions 6 Go de RAM/128 Go de stockage et 8 Go de RAM/256 Go de stockage du Galaxy A37 seraient vendues respectivement 439 et 539 euros. Ce qui représente une hausse significative par rapport au modèle précédent. Pour rappel, les deux versions du Galaxy A36 étaient proposées à 379 et 449 euros au moment de leur lancement.

Samsung Galaxy A37 and A57 prices for Europe:



Galaxy A37

• 6GB+128GB: €439

• 8GB+256GB: €539



Galaxy A57

• 8GB+128GB: €539

• 8GB+256GB: €609 pic.twitter.com/O7bAYH5Vaz — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 3, 2026

Samsung risque d’augmenter les prix des Galaxy A37 et A57

Toujours d’après notre informateur, le Galaxy A57 verrait également ses prix gonfler par rapport à son grand frère. Le modèle 8 Go de RAM/128 Go coûterait 539 euros (contre 479 euros pour la version équivalente du A56). De même, le tarif du modèle 8 Go/256 Go du A57 s’élèverait à 609 euros (contre 529 euros). Malgré le sérieux de la source, il faudra attendre l’officialisation de Samsung pour en avoir le cœur net. A ce propos, il se murmure que les smartphones de milieu de gamme seront lancés ce mois-ci dans le monde entier.

Côté nouveautés, les Galaxy A57 et A37 bénéficieraient d’une autonomie record (jusqu’à 53h) si l’on fie à leurs étiquettes énergie européennes mises au jour par le site NieuweMobiel. Cela représenterait un saut d’endurance notable par rapport à la génération actuelle de smartphones A qui ne dépassent pas les 44h d’autonomie. On passerait par ailleurs à une certification d’étanchéité IP68 (contre IP67).

