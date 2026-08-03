Google abandonne cette application malgré plus de 800 000 précommandes

Malgré des milliers d’utilisateurs intéressés, l’application mobile Google AI Studio ne verra pas le jour. L’entreprise intègrera finalement la création d’applications assistée par l’IA directement dans l’app Gemini.

Disponible sur le Web, Google AI Studio permet de créer des applis avec les modèles d’IA générative multimodaux de Gemini. En mai dernier, le géant avait annoncé qu’il planchait sur une déclinaison de la plateforme sur Android et iOS. Finalement, décision a été prise de mettre fin au projet ; lequel avait pourtant suscité un vif intérêt au vu des 800 000 précommandes déjà enregistrées.

“Au lieu de vous demander de télécharger encore une autre application, nous avons décidé d’adopter une approche totalement différente dans laquelle les applications émergent naturellement, au fil de vos conversations quotidiennes avec Gemini”, explique l’équipe d’AI Studio sur le compte X officiel. Pour concrétiser cette nouvelle direction, Google a mobilisé l’équipe en charge de l’application Gemini.

thank you to the ~800,000 of you that pre-ordered our mobile app on iOS and Android — it’s clear that people are interested in building software on the go



instead of asking you to download yet another app we’ve decided to take an entirely different approach: one where apps… — Google AI Studio (@GoogleAIStudio) July 31, 2026

L’app Google AI Studio ne verra pas le jour sur Android et iOS

Lors de l’annonce initiale, Google avait promis qu’AI Studio pour mobile permettrait aux créateurs et aux développeurs de concevoir, d’itérer, de tester et même de publier des applications directement depuis leurs smartphones. L’entreprise de Mountain View avait également présenté des fonctionnalités telles que le remixage d’applications et la synchronisation des projets entre appareils.

Autant de capacités qui devraient donc être intégrées à Gemini à terme. “Les équipes travaillent dur pour concrétiser cela”, assure Google qui s’est bien gardé de révéler un calendrier de déploiement précis. L’abandon de l’app AI Studio a suscité l’agacement d’une partie de la communauté qui aimerait bien que Google aille au bout de ses idées.

“Vous avez un vrai problème de prise de décision. Vous avez lancé une appli il y a 3 mois en précommande et maintenant vous n’arrivez pas à la livrer, et deuxièmement, vous n’arrivez toujours pas non plus à livrer immédiatement votre appli fusionnée”, s’irrite notamment un internaute. Notez que Google continuera d’“investir dans l’expérience web AI Studio pour ceux qui veulent passer d’une idée à un prompt puis à un business”.