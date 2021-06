iPhone : Apple va faciliter la suppression des données en cas de vol

Avec la recrudescence des vols d’iPhone au Brésil, Apple se voit contraint à prendre des mesures nécessaires pour améliorer la sécurité de ses utilisateurs. En effet, les criminels dans la ville de São Paulo au Brésil ne volent pas les iPhone pour les revendre comme c’est habituellement le cas dans le monde. Ils se servent des iPhone pour accéder aux comptes bancaires des victimes et les vider. Il leur suffit généralement de quelques heures pour y avoir accès.

Les propriétaires d’iPhone ont déjà un outil à disposition afin d’effacer à distance les données de leur smartphone volé. Il leur suffit de se rendre dans l’application Localiser mon iPhone sur iCloud. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’un iPhone effacé ne pourra plus être suivi. Les chances de le récupérer seront donc très faibles. D’ailleurs, le service Localiser d’Apple a récemment eu une faille qui permettait d’envoyer des messages à n’importe quel iPhone à proximité.

Apple et Google veulent rendre la suppression des données plus facile à faire pour les victimes de vols

Bien qu’une procédure soit déjà en place pour supprimer son iPhone à distance, elle n’est pas toujours évidente à suivre pour tout le monde et elle n’est surtout pas très rapide. Cela est la raison pour laquelle Apple veut faciliter la suppression des données d’un iPhone volé. Google compte également s’y mettre pour tous les smartphones Android.

Comme l’a rapporté le journal brésilien Folha de S.Paulo, « Apple et Google ont également promis de faciliter l’accès à leurs services pour effacer un smartphone volé avec d’autres appareils. Bien que moins connus, ces services existent déjà et seront rendus plus accessibles ». Cela signifie donc qu’Apple ne va pas lancer un nouvel outil pour aider les victimes d’iPhone volés, mais qu’il va faire en sorte de rendre le service actuel plus rapide et plus facile à utiliser.

En effet, l’objectif est de pouvoir supprimer les données de son iPhone dans les cinq premières minutes après le vol. L’appareil n’aura alors plus aucune valeur pour le criminel qui voulait accéder au compte bancaire de sa victime. Enfin, nous ne savons pas exactement comment Apple a prévu de s’y prendre et si le service amélioré sera uniquement disponible au Brésil dans un premier temps. En attendant, Apple présentera bientôt l’iPhone 13 pour lequel de récentes images ont d’ores et déjà dévoilé son nouveau design.

