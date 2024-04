iPhone : votre compte Apple ID se bloque sans raison ? Vous n’êtes pas seul

D’ici quelques mois, l’identifiant Apple ID pourrait être rebaptisé et prendre le nom d’Apple Account. En attendant le rebranding, il fait parler de lui pour de mauvaises raisons. Depuis quelques jours, plusieurs détenteurs d’iPhone ont déploré des déconnexions intempestives de leur compte Apple ID qui permet pour rappel d’accéder à une flopée de services incontournables à l’instar de l’App Store ou d’iMessage.

Nombre de témoignages ont fleuri sur les réseaux sociaux, montrant que le problème était assez répandu. Alors que des pirates ont ciblé dernièrement Apple ID, le souci n’a cette fois-ci rien à voir avec des cybercriminels. Et il ne se limite pas à une déconnexion intempestive. Les utilisateurs doivent également réinitialiser leur mot de passe pour pouvoir accéder à leur compte, leur mot de passe actuel n’étant plus reconnu par Apple.

Apple ID vous force à réinitialiser votre mot de passe

De quoi en agacer plus d’un, notamment dans nos contrées : “Ce fut très laborieux pour me reconnecter sur l’ensemble des appareils…D’autant qu’il fallait en plus remettre en place des mots de passe d’application”, s’agace l’utilisateur Yensid Ynohtna sur le réseau social X. “J’ai dû réinitialiser mon AppleID ce matin, mon compte était verrouillé, et me reconnecter sur l’ensemble des appareils”, déplore un autre usager.

Pour le moment, Apple n’a pas communiqué officiellement sur cette réinitialisation forcée. S’agit-il d’une véritable mesure de sécurité ? D’un dysfonctionnement capricieux ? Un utilisateur de Mastodon a déclaré qu’un membre de l’équipe d’assistance Apple avait suggéré que ce type de vérification pouvait survenir aléatoirement sur certains comptes. Espérons que la pomme communique sous peu pour nous éclairer.

