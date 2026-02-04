IPTV illégal : coup de filet international à quelques jours des JO

Un vaste réseau IPTV démantelé à l’approche des JO d’hiver 2026

À quelques jours du coup d’envoi des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, les forces de l’ordre italiennes ont porté un coup spectaculaire au streaming illégal. Une vaste plateforme IPTV clandestine, considérée comme l’une des plus importantes actives en Europe, a été neutralisée lors d’une opération baptisée Switch Off, entraînant l’interruption immédiate de centaines de milliers d’abonnements pirates.

L’action, coordonnée par le parquet de Catane et plusieurs unités spécialisées de la police italienne, s’est appuyée sur une coopération internationale étroite. Europol, Eurojust et Interpol ont participé aux investigations. Des interventions ont été menées non seulement dans 11 villes italiennes, mais aussi dans 14 autres pays, dont le Royaume-Uni, le Canada, la Roumanie et l’Inde. Cette dimension transfrontalière illustre l’ampleur prise par les réseaux de diffusion illégale, désormais organisés à l’échelle mondiale.

Des centaines de millions d’euros de revenus mensuels

D’après les enquêteurs, le service démantelé aurait généré entre 8 et 10 millions d’euros de revenus mensuels. En Italie, plus de 125 000 utilisateurs ont vu leur accès coupé, mais les autorités estiment que l’audience totale se comptait en millions à travers le monde. Trente et une personnes ont été identifiées comme jouant un rôle central dans le dispositif, qu’il s’agisse de la gestion technique des serveurs, du traitement des paiements ou de la distribution des abonnements via des canaux numériques.

L’infrastructure reposait sur une architecture éclatée destinée à compliquer les poursuites. Des serveurs étaient hébergés dans plusieurs pays d’Europe de l’Est et hors de l’Union européenne. En Italie, les enquêteurs ont également découvert une installation à Naples utilisée pour gérer massivement des cartes SIM, un procédé permettant d’automatiser la création de comptes et de bots sur des messageries comme Telegram, souvent utilisées pour promouvoir et vendre les accès pirates.

Les contenus diffusés couvraient un large éventail de programmes protégés (compétitions sportives premium, films récents et séries issues de grandes plateformes internationales). Des diffuseurs majeurs comme Sky, DAZN, Amazon Prime Video, Netflix et Disney+ figurent parmi les ayants droit lésés. Les pertes financières liées à ces pratiques sont devenues un enjeu majeur pour l’industrie audiovisuelle, en particulier dans le domaine sportif où les droits atteignent des montants records.

L’enquête à l’origine de ce coup de filet ne date pas d’hier

Cette opération s’appuie sur des éléments recueillis dès 2024 lors d’une précédente opération. Pendant plus d’un an, les autorités ont exploité du matériel saisi, analysé des transactions en cryptomonnaies et surveillé les communications des suspects afin de reconstituer toute la chaîne du réseau.

Même si aucun lien officiel n’est établi, la proximité des Jeux olympiques d’hiver donne à cette intervention une portée symbolique forte. À l’approche d’un événement mondial suivi par des millions de téléspectateurs, l’Italie affiche clairement sa volonté de protéger les diffuseurs officiels et de dissuader les offres illégales. Reste à savoir si ce type d’opération suffira à freiner durablement un phénomène qui, jusqu’ici, a toujours montré une grande capacité de résilience.

Source : Torrent Freak