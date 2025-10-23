Foot en streaming sur Discord : est-ce illégal comme les IPTV pirates ?

Alors que la lutte contre le streaming illégal du foot s’est intensifiée, certains internautes se tournent vers des serveurs privés Discord pour regarder gratuitement les matchs. Bien qu’illégale, cette pratique parvient encore à passer entre les mailles du filet.

Face aux tarifs prohibitifs proposés par Dazn pour la Ligue 1, le piratage avait explosé l’année dernière dans nos contrées. Nombre de footeux s’étaient notamment rués sur les sites de streaming, les IPTV illégales et les diffusions sur Telegram pour regarder les matchs sans rien débourser. Un phénomène déjà présent mais qui s’était intensifié à l’aune des tarifs onéreux du diffuseur.

Cette saison, la donne a toutefois changé. Outre le durcissement de la répression contre le piratage, Ligue 1+ et ses prix plus attractifs font un carton, le service ayant déjà franchi le cap du million d’abonnés. Toujours est-il que certains irréductibles continuent de regarder le football via des moyens illégaux. La modération s’étant intensifiée, il devient toutefois bien plus difficile de trouver des canaux Telegram ou des sites de streaming viables qui diffusent les matchs.

Regarder du football sur Discord est une pratique illégale

Certains se ruent alors sur des serveurs privés Discord où il est possible de regarder les joutes footballistiques sans rien payer. Il suffit d’obtenir un lien d’invitation, facilement trouvable sur les réseaux sociaux. Une fois sur le Discord, vous n’avez plus qu’à rejoindre le salon où le flux vidéo du match est partagé. Mercredi soir, le choc Real Madrid-Juventus était ainsi aisément trouvable sur la plateforme :

Capture d’écran Tom’s Guide

Cette pratique, comme les IPTV illégales et le streaming sur Telegram, tombe toutefois sous le coup de la loi. Et pour cause, il est interdit de partager du contenu protégé sans disposer d’une licence ou d’une autorisation. “Chez Discord, nous adoptons une position ferme contre toute violation des droits de propriété intellectuelle. Cette politique interdit toute activité qui permet à d’autres personnes d’accéder directement, sans autorisation, à du contenu protégé par le droit d’auteur (par exemple, via des diffusions en direct)”, indique le règlement de la plateforme.

Comment

byu/Larsson_69_ from discussion

indiscordapp

La diffusion est donc répréhensible mais aussi le visionnage. Comme l’expliquait à Tom’s Guide Maël Larher, avocat spécialisé en droit du numérique, regarder du football sur des IPTV illégales ou des salons privés Discord “peut être assimilé à du recel de contrefaçon, car cela implique de profiter de contenus obtenus de manière illicite, en violation des droits des créateurs et des détenteurs de ces droits”.

Les sanctions prévues vont jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. En pratique, la justice ne va cependant pas aussi loin. Elle se concentre d’ailleurs surtout sur les têtes de réseaux, les utilisateurs n’étant pour le moment pas inquiétés.

A lire > Meilleures IPTV légales : quel abonnement choisir ?

Qu’on se le dise, les défenseurs des ayants droit ont déjà beaucoup de pain sur la planche avec les IPTV, Telegram et consorts. Ils devraient toutefois finir par s’intéresser de plus près aux serveurs Discord pirates. D’autant que certains ne se contentent pas de diffuser les matchs, offrant des passerelles vers des IPTV illégales, des sites de paris sportifs clandestins, des groupes de trading douteux ou d’autres services illicites.