IPTV : un vendeur de box pirates échappe à la prison, la justice a été trop lente

Les boîtiers IPTV sont des appareils permettant de visionner la télévision en passant directement par internet. Si certains sont fournis par les opérateurs internet comme Orange ou SFR, d’autres solutions peuvent sont totalement illégales.

Dernièrement, la justice avait d’ailleurs demandé à Google de supprimer certaines applications pirates allant à l’encontre des droits de diffusion. Récemment, un certain pirate, vendeur de box IPTV, nommé John Longbottom, a échappé à une peine de prison ferme pour cette pratique illégale. Une affaire étonnante rapportée par le Manchester Evening News.

Cette situation étonnante est due à la lenteur de la justice qui à permis à Longbottom d’échapper à une peine bien plus sévère. L’affaire remonte à août 2015, le pirate se met alors à vendre des boîtiers IPTV illégalement pour une somme comprise entre 100 et 175 livres sterling (entre 115 et 200 euros). La justice commence alors à s’intéresser à son activité en 2017.

Ce vendeur de box IPTV pirates échappe à une peine de prison ferme

Deux ans plus tard, le domicile du pirate est fouillé par la police. Mais le criminel est en vacances aux États-Unis et il ne sera arrêté qu’à son retour sur le sol gallois. Il semblerait toutefois qu’il y ait eu un problème dans la machine judiciaire puisque Longbottom ne sera convoqué devant la justice qu’en 2022, soit cinq ans plus tard. Les prisons manquant de place, l’homme n’écope que de 22 mois de prison avec sursis, de 15 jours de réhabilitation et de 150 heures de travail non rémunéré.

John Longbottom, malgré son entreprise illégale, n’aura donc pas fini en prison et s’en tire à très bon compte. Au final, le criminel aurait escroqué des centaines de personnes selon la justice au travers d’un groupe Facebook lui servant de magasin en ligne.

La peine de Longbottom serait donc due à plusieurs facteurs, le principal étant le délai entre sa première arrestation et son passage devant la justice. De plus, il semblerait que l’accusé aurait été particulièrement effrayé à l’idée d’aller en prison et qu’à ce moment précis, les préoccupations de la justice se seraient tournées vers d’autres affaires. Finalement, grâce à la lenteur de la bureaucratie et par une “chance” incroyable, John Longbottom s’en tire à très bon compte.

Source : Manchester Evening News