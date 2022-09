Iron Man a peut-être un remplaçant dans le MCU

War Machine va-t-il remplacer Iron Man dans le MCU ? Don Cheadle, l’interprète du super-héros, jette le trouble avec une déclaration qui semble aller dans ce sens. Attention, on prend des pincettes !

Un remplaçant tout trouvé à Iron Man ? – Crédit : Marvel Studios

On le sait, le MCU prend un tournant inédit dans son histoire. Après plus de dix ans avec la même équipe jusqu’à l’affrontement contre Thanos dans Endgame qui a eu droit à sa version rétrogaming, les Avengers se forment avec de nouveaux venus. Sam Wilson, autrefois Faucon, porte désormais le costume et le bouclier de Captain America. Kate Bishop remplace Hawkeye tandis que Yelena Belova est désormais Black Widow. Mais qui pour remplacer Iron Man ? Don Cheadle, aka War Machine dans le MCU, pourrait reprendre le flambeau. C’est en tout cas ce que laisse entendre l’acteur lors d’une interview.

Un remplaçant tout trouvé à Tony Stark ?

Quel héritier pour Iron Man ? – Crédit : Marvel Studios

Qui pour remplacer Iron Man dans le MCU ? Car en pleine passation de flambeau lors de la phase 4, Tony Stark n’a toujours pas de digne successeur. Bien évidemment, tout le monde pense à James Rhodes comme remplaçant en tant que War Machine.

Son interprète, Don Cheadle, va avoir droit à sa série Armor Wars sur Disney+. Sans oublier une présence dans Secret Invasion. Forcément, la voie semble ouverte pour faire de lui le nouvel Iron Man.

Sans oublier que War Machine dispose d’une armure conçue par Tony Stark avec les mêmes caractéristiques. Interrogé à ce propos, Don Cheadle nous en dit plus… tout en restant évasif !

Lors d’une interview à Extra, Don Cheadle affirme que « c’est la première fois que j’entends parler [du remplacement d’Iron Man par War Machine]. Donc j’imagine que je n’ai pas de commentaire ».

Dans une vidéo disponible via le QR Code de l’épisode 5 de She-Hulk, l’acteur en rajoute une couche en se montrant plus généreux niveau confidences !

Je veux dire que je pense que James Rhodes est un mec à part entière. Je ne pense pas que quelqu’un puisse vraiment se glisser dans la peau de Tony Stark, Iron Man. J’estime qu’il l’a fait aussi bien que n’importe qui pourrait le faire. Mais j’imagine que nous allons en apprendre beaucoup plus sur ce qu’il veut, sur qui il est, et sur sa place dans le firmament du MCU. Honnêtement, je n’en sais pas beaucoup plus que ce que vous savez. – Don Cheadle

Une série prévue pour 2022

C’est en 2022, sans date précise, que la série Armor Wars va être diffusée sur Disney+. L’occasion d’en apprendre plus sur ce personnage secondaire présent depuis le début du MCU.

Et peut-être le voir remplacer Tony Stark dans la peau du célèbre Iron Man !

