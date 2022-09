Disney+ confirme une saison 2 de Miss Marvel

Après un démarrage en dents de scie, Miss Marvel semble avoir finalement convaincu Disney+ de commander une seconde saison. Il faut dire que la série oscille entre le génial et le ratage ! Si le projet obtient d’excellentes notes sur le redouté Rotten Tomatoes, les avis populaires restent plus que partagés. Il ne faut surtout pas oublier que Miss Marvel a été le pire lancement pour le studio depuis belle lurette. Heureusement, le naufrage a été évité et le programme a finalement trouvé tant bien que mal sa place sur la plateforme. Un récent rapport interne confirme donc la mise en chantier d’une seconde saison. Pour le meilleur ou pour le pire !

Miss Marvel de retour pour une saison 2 ©Marvel Studios

Même si aucun détail n’a encore filtré sur une date de sortie et le retour du casting dans son intégralité, l’héroïne Marvel semble donc partie pour vivre de nouvelles aventures !

Miss Marvel : une saison 2 nécessaire ?

Offrir une seconde saison à Miss Marvel semble être un choix logique. En effet, la fin du dernier épisode a offert un twist de taille. On voit Captain Marvel débarquer dans la chambre de la jeune femme pour prendre sa place. Dès lors, Miss Marvel se voit propulsée dans un endroit totalement inconnu. Les fans attendent donc de savoir ce qui attend la jeune femme, visiblement dans une mauvaise passe. Il y a donc fort à parier qu’elle jouera un rôle considérable dans les phases 5 et 6 du MCU.

De plus, Miss Marvel ne semble pas encore avoir découvert toute l’étendue de ses pouvoirs. Si elle peut modifier la taille de ses membres et s’auto-guérir, il semble acquis qu’elle possède encore bien d’autres atouts. La saison 2 devrait donc lui permettre d’explorer davantage sa puissance et de devenir une alliée de taille pour de nombreux autres héros Marvel. Reste à savoir si le studio ambitionne de la faire intervenir ou non dans les histoires parallèles de ses nombreux autres personnages.

Il faudra sans doute se montrer patient pour découvrir cette suite. Les fans attendent tout de même que les équipes créatives soient à la hauteur de leurs attentes. Car cette annonce n’efface pas les critiques passées. Restons attentifs pour en avoir le cœur net !

Source : Screenrant