Jackass: Johnny Knoxville comptabilise 8,66 millions de dollars de frais médicaux

Le métier d’acteur n’est pas sans risque, et ce n’est pas Dwayne Johnson et ses nombreuses blessures de tournage qui vont dire le contraire! Depuis la fin des années 90, l’équipe de Jackass enchaine des cascades et autres expériences aussi farfelues que périlleuses. D’abord diffusé sur MTV, Jackass a ensuite sorti un film, en 2011. Mais leurs cascades étant bien souvent dangereuses, chacun des membres de l’équipe a souffert de diverses blessures. Cela va de la simple fracture à la commotion cérébrale. Nova Legal Funding, une entreprise de pré-paiement de frais médicaux a calculé les montants des soins liés aux blessures de chacun des membres de l’équipe.

Steve-O fait du saut à l’élastique dans une cabine de toilettes de chantier – Crédits : Paramount

Johnny Knoxville en tête du classement avec 8,66 millions de dollars de factures médicales

Johnny Knoxville est le membre de Jackass pour qui le bilan financier lié aux soins médicaux est le plus lourd : il comptabilise 8,66 millions de dollars de frais de soins de santé suite à ses cascades. Son palmarès comprend une morsure d’alligator (100 000$), 16 commotions cérébrales (4 millions de dollars). La blessure la plus chère (et la plus grave) est une récente hémorragie cérébrale, qui aura coûté 2,5 millions de dollars. Il a été assommé par un taureau et a perdu conscience. Les autres membres du groupe suivent avec des montants allant de 75 000$ à 7,3 millions de dollars. La plupart des blessures étant des fractures. Le total des montants pour toute l’équipe depuis le début de Jackass se situerait entre 24 et 38 millions de dollars.

Les membres de Jackass n’avaient pas 30 ans lorsqu’ils ont commencé leurs cascades sur MTV. L’équipe est aujourd’hui âgée de presque 50 ans, mais ne semble pas s’être calmée. En effet, 8 ans après leur dernier film, l’équipe va sortir un nouveau film, Jackass Forever. Les anciens de Jackass Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Ehren McGhehey, Dave England, Jason « We-Man » et Preston Lacy seront de la partie. Il faudra cependant patienter encore un peu avant de voir si l’équipe va toujours aussi loin dans ses cascades. Johnny Knoxville a annoncé sur Instagram que le film devrait sortir le 4 février 2022.

Source: FundMyLawSuitNow