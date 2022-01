James Bond : Daniel Craig ne ressemble pas du tout à son personnage dans la vraie vie, assure la productrice

Après 15 ans et 5 films, Daniel Craig a définitivement créé une série à part dans l’histoire de James Bond. Grâce à son jeu d’acteur, Daniel Craig est considéré comme étant l’un des meilleurs agents 007 de l’histoire des films. La productrice Barbara Broccoli aurait même voulu que Daniel Craig joue dans plus de films, entre 9 et 10.

Daniel Craig dans Mourir peut attendre – Crédit : EON Productions

Néanmoins, Daniel Craig a interprété l’agent 007 pour la toute dernière fois dans Mourir peut attendre qui est sorti en octobre 2021. Le film a rencontré un énorme succès au box-office en devenant le film le plus rentable en période de pandémie. Il a d’ailleurs pulvérisé un record du monde avec la quantité d’explosifs utilisés pour la scène finale.

Les gens ne se rendent pas compte de l’incroyable talent de Daniel Craig, estime Barbara Broccoli

Les quatre précédents films de l’acteur anglo-américain n’ont pas tous rencontré le même succès. Casino Royale (2006) et Skyfall (2012) ont été très bien reçus. Cependant, les avis étaient davantage mitigés pour Quantum of Solace (2008) et Spectre (2015).

Barbara Broccoli et un autre producteur Michael G. Wilson se sont entretenus avec Deadline au sujet de l’avenir de James Bond. La productrice a expliqué que Daniel Craig sera compliqué à remplacer à cause de ses incroyables talents. « C’est tellement intéressant pour moi que les gens le tiennent pour acquis. Je pense que d’une manière ou d’une autre, les gens ne voient pas l’énorme talent, le talent d’acteur qu’il applique à ses rôles », a-t-elle précisé.

La productrice a ajouté sur le ton de la plaisanterie que Daniel Craig n’a rien à voir avec le personnage de James Bond. Il en est même très éloigné. « Pourtant, les gens le voient à l’écran en tant que James Bond et pensent qu’il est juste lui-même, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité », a affirmé Barbara Broccoli. Pour le moment, nous ne savons pas encore qui remplacera Daniel Craig pour devenir le prochain agent 007. Plusieurs acteurs pourraient reprendre le rôle. Par exemple, Tom Holland voudrait bien être le prochain 007, mais celui-ci pourrait aussi être un personnage non binaire.

