James Bond : la signification de la tenue de 007 dans la dernière scène de Mourir Peut Attendre

James Bond n’est pas seulement un agent secret iconique. C’est aussi un homme brillant par son style vestimentaire inimitable. Et depuis son arrivée dans la franchise, Craig a fait honneur à ce trait de sa personnalité. Smoking, tenue de combat stylisée ou bien outfit décontracté, la garde-robe de 007 est un must-have pour tout gentleman. On doit ce travail à la costumière Anne Larlarb. Et cette dernière vient de révéler un détail important. En effet, la dernière tenue portée par Bond à l’écran n’est en aucun cas le fruit du hasard !

James Bond : un pull lourd de sens ! – Crédit : MGM / Amazon

Dans une récente interview, Larlarb est revenue en détails sur la conception du costume en question. Car il s’agissait avant tout de travailler sur la silhouette de 007, aussi iconique que le personnage lui-même.

Une tenue spéciale pour James Bond (avant les adieux de Craig)

« Nous voulions que Daniel reste à la postérité avec quelque chose que nous n’avions jamais vu avant. Il fallait à tout prix une silhouette emblématique. Quelque chose qui soit aussi iconique que l’iconographie de Bond sortant du canon du pistolet. Il fallait cocher toutes les cases. Ce pull n’est pas un simple pull. C’est un version révisée d’une tenue de commando britannique pendant la seconde guerre mondiale. Je savais que cela ferait la différence sur Daniel » explique ainsi la costumière.

Il était primordial que le dernier plan de Craig le mette en valeur et que l’on oublie pas cette dernière image. En amenant une pièce vintage, la costumière a également voulu faire écho à la longévité de la saga. En évoquant le coup de canon, elle se sert d’un élément habituellement montré dans les intros pour saluer le départ de Craig. Un joli message envoyé à celui qui aura tant donné à la franchise. Ce look commando permet aussi de souligner à quel point sa « dernière » mission est périlleuse.

Hommage à Craig et à la saga donc grâce à ce simple pull. Un élément anodin pour certains qui fait pourtant sens avec l’essence même de la franchise James Bond. Il ne serait donc pas étonnant de voir le prochain 007 porter cette tenue, comme un nouveau clin d’œil, qui sait ?

Source : Screenrant