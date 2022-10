James Cameron à propos de Marvel et DC : « Ce n’est pas comme ça qu’on fait des films »

Marvel et DC Comics squattent les écrans mais ça ne plaît pas à tout le monde. La preuve avec Martin Scorsese qui partageait son avis très tranché sur ces productions. Aujourd’hui, place à un autre réalisateur culte de rentrer dans le lard des films de super-héros.

James Cameron, qui a jeté le script originel d’Avatar 2, partage son opinion lors d’une interview accordée au New York Times.

À lire > Terminator 2 : sous ecstasy, James Cameron a écrit le scénario en écoutant Sting

James Cameron prépare la sortie d’un certain Avatar 2. L’occasion pour le réalisateur d’être interrogé sur la prise de risque, ce qui l’a amené à critiquer la motivation des personnages de films de super-héros.

Je veux aussi faire ce que les autres ne font pas. Quand je regarde des blockbusters – je vous regarde, Marvel et DC – peu importe l’âge des personnages, ils se comportent comme des étudiants. Ils ont des relations mais pas vraiment. Ils ne décrochent jamais à cause des enfants. Ce qui nous ancre dans la réalité et nous donne du pouvoir, de l’amour et un but ? Ces personnages n’en font pas l’expérience et ce n’est pas comme ça qu’on fait des films.

– James Cameron