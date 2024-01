“J’étais terrifiée” : le harcèlement sexuel sur Vinted et Leboncoin fait des ravages

©Kampus Production via Unsplash

En effet, internet est un repère d’individus et de comportements toxiques, à l’image du métaverse de Meta (anciennement Facebook). D’ailleurs, en 2019, Horizon World, la plateforme de réalité virtuelle de l’entreprise, avait été au centre d’une affaire de harcèlement sexuel.

Évidemment, ce genre de pratiques se rencontre partout et les sites de vente n’en sont pas exempts. Ainsi, si Vinted peut donner lieu à des arnaques visant les comptes en banque, il peut aussi accueillir un autre type de personnes malintentionnées. Ces prédateurs sexuels sévissent également sur Leboncoin, l’un des sites les plus visités par les français.

En général, ce sont les vendeuses qui sont la cible principale de ce genre d’attaque. Elles y sont victimes de chantage et de messages malveillants ou à caractère sexuel. Malheureusement, il n’est pas rare pour ces femmes (parfois mineures) d’être victimes de ce genre de pratique et il ne s’agit pas de cas isolés.

Les femmes, victimes de harcèlement sexuel sur Leboncoin et Vinted

Il semblerait que de nombreux hommes prennent Vinted ou Leboncoin comme des sites de rencontres. Si certains assument leur identité, d’autres préfèrent se cacher sous le couvert de l’anonymat. Ils se font souvent passer pour des acheteuses potentiellement intéressées par les articles vendus.

Le but de ces faux comptes est d’obtenir des photos des vendeuses. Généralement en train de porter les vêtements mis en vente, souvent dans des conditions dégradantes pour la victime. Malheureusement, face au refus, ces personnes mal intentionnées ne démordent pas. Ce genre de situation peut rapidement virer au cauchemar pour les victimes.

Ainsi, une femme peut très bien être prise au piège de ce genre de pratiques et le calvaire continue ensuite. Harcèlement par message, photos dénudées non désirées, appels téléphoniques et plus encore. Un véritable arsenal à la disposition de ces prédateurs, prêts à tout pour obtenir ce qu’ils veulent. Comme en témoigne le cas de Fatma, une adolescente ayant témoigné de son harcèlement sur Leboncoin.

Victime de ce genre de pratique, la jeune fille de 17 ans a été la cible de harcèlement de la part d’un homme. Fatma, sans savoir à qui elle avait à faire, a partagé le type de photos cité plus haut. S’en sont alors suivis des messages de plus en plus insistants puis le chantage. Le prédateur menaçant la mineure de divulguer ses photos sur internet.

“J’étais terrifiée[…] Il me disait que si je ne lui envoyais pas de nouvelles photos, il enverrait les premières à mon père et à mes oncles qu’il disait avoir trouvés sur Facebook ou qu’il les diffuserait sur les réseaux “.

Ce comportement prédateur et sexualisant de certains hommes pousse souvent les victimes à fuir ces sites de vente. Si les plateformes ne tolèrent pas ce genre de pratiques, les outils mis en place peinent à endiguer ce type de comportement.

Victime et seule face au harcèlement

Vinted propose ainsi de signaler ces comportements, seulement les sanctions ne seront pas plus sévères qu’un bannissement définitif. Pour aller plus loin, les vendeuses sont invitées à contacter les forces de l’ordre elles-mêmes.

Pour rappel, ce genre de comportement est caractérisé comme “injure privée” et est condamnable d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. En cas de harcèlement avéré (plus de deux messages répétés), la sanction est plus sévère et passe à 5 ans de prison et 75 000 euros.

Quoi qu’il en soit, il est peu probable que ces peines encourues dissuadent réellement les hommes les plus malintentionnés. Dans tous les cas, il est vivement conseillé aux victimes de contacter la police et de porter plainte, bien que le processus puisse être difficile voire décourageant.

