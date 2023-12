Joyeux Noël 2023 de la part de toute l’équipe !

En cette fin d’année 2023, nous tenons à tous vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous faire part de vos avis, de vos questions et de vos envies. C’est grâce à vous que Tom’s Guide existe et continue de vous informer sur l’actualité et les tendances du monde de la tech.

Merci à tous pour cette année 2023 !

L’année 2023 a été incroyablement dynamique avec son lot d’événements et d’innovations. Notre présence s’est étendue sur divers réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn, mais aussi sur Reddit et plus récemment, sur Threads. C’est une excellente nouvelle pour l’équipe, car cela nous a rapprochés de vous !

Une des tendances marquantes a été l’essor de l’intelligence artificielle, en particulier de ChatGPT, qui est désormais en compétition avec Google Bard, et bientôt avec Gemini. Toute l’équipe se demande avec enthousiasme ce que « l’IA », les chatbots et les générateurs d’images comme Midjourney nous réservent désormais pour 2024.

ChatGPT © Tom’s Guide

Nous avons également testé de nouveaux gadgets dernier cri, comme les derniers MacBook Pro, les Sony WF-1000XM5, le Pixel 8, ou l’iPhone 15, pour n’en nommer que quelques-uns. On attend désormais les Galaxy S24, l‘iPhone 16 et bien d’autres l’année prochaine.

Nous avons également consacré des centaines d’heures à des jeux vidéo immersifs et créatifs, tels que Baldur’s Gate 3 ou Alan Wake 2, des titres que nous avons adorés, aux côtés de l’expérience inoubliable de Tears of the Kingdom. On attend désormais la Nintendo Switch 2, ou la prochaine console de Nintendo, de pied ferme.

Tears of the Kingdom © Nintendo

Que cette fin d’année soit le prélude à de nouvelles aventures technologiques en 2024. Merci pour cette année mémorable, et rendez-vous pour de nouvelles découvertes passionnantes. Merci à tous d’avoir partagé cette incroyable année 2023 avec nous !