Les meilleurs films avec Leonardo DiCaprio : voici ses 8 plus grands rôles

Leonardo DiCaprio est une figure incontournable d’Hollywood depuis plus de 20 ans. L’acteur âgé de 49 ans s’est illustré à travers une carrière prolifique avec les plus grands réalisateurs du cinéma américain. Voici notre sélection de ses 8 films incontournables.

Leonardo DiCaprio dans The Great Gatsby ©Warner Bros.

Leonardo DiCaprio n’a reçu qu’un seul Oscar dans toute sa carrière, pour The Revenant sorti en 2015. Une injustice pour un acteur aussi doué, qui a joué dans beaucoup des meilleurs films de Martin Scorsese. Avec la sortie de Killers of the Flower Moon, l’acteur de 49 ans s’est encore démarqué, avec un rôle un peu différent, où il incarne à merveille la médiocrité et la lâcheté.

Comme un grand cru, DiCaprio s’est bonifié avec le temps et ses films les plus récents figurent parmi les meilleurs. Difficile cependant de suivre tout l’actualité cinématographique de l’acteur, vu le rythme effréné des sorties. Voici donc une piqûre de rappel avec notre sélection des 8 meilleurs films avec Leonardo DiCaprio.

Attrape moi si tu peux (2002)

Commençons toutefois par le commencement, avec le film de Steven Spielberg Attrape moi si tu peux, paru en 2002 c’est-à-dire assez tôt dans la carrière de Leonardo Di Caprio. Cette tragi-comédie met Tom Hanks dans le rôle d’un policier à la poursuite de Di Caprio, jouant quant à lui le rôle de Frank Abagnale Jr, un arnaqueur qui a véritablement existé !

La véracité des faits décrits dans la biographie de cet homme est hautement disputée. Peu importe, c’est le matériau idéal à partir duquel tirer un film. Leonardo Di Caprio enchaîne les coups de génie en se faisant passer pour un pilote de ligne et volent ainsi des millions de dollars, avant que le FBI ne se mette à sa poursuite. C’est alors le début d’un jeu du chat et de la souris qui n’en finit pas.

The Aviator (2004)

The Aviator (2004) ne fait pas partie des meilleurs films de Scorcese, en revanche le film donne l’un de ses meilleurs rôles à Leonardo DiCaprio. En effet, même si The Aviator a ses défauts notamment en longueurs, le jeu de l’acteur principal rachète le film à nos yeux.

Deuxième film de Scorcese après Gangs of New York (2002) à donner le rôle principal à Leonardo, The Aviator raconte 20 ans de la vie du célèbre réalisateur et pilote Howard Hughes. L’acteur campe là un homme qui petit à petit sombre dans la folie et des délires mégalomanes permis par sa fortune. Comme le montre le film suivant, c’est un thème qui revient de manière récurrente dans la filmographie de Di Caprio.

Les Infiltrés (2005)

Les Infiltrés est à la fois un remake de Infernal Affairs, film Hong Kongais sorti en 2002, mais aussi inspiré librement de l’histoire vraie du gang de Winter Hill à Boston. Outre un Leonardo DiCaprio, excellent dans le rôle de l’agent de police sous couverture Billy Costigan, c’est là l’un des derniers rôles de Jack Nicholson.

L’acteur mythique joue le rôle de Frank Costello, chef de la mafia irlandaise de Boston qui a fait de Colin Sullivan (Matt Damon) sa taupe au sein de la police du Massachusetts. C’est alors le début d’un jeu du chat et de la souris entre Sullivan et Costigan pour exposer la véritable identité de l’autre en premier.

Shutter Island (2008)

1954, le marshal Edward “Teddy” Daniels incarné par Leonardo DiCaprio enquête sur la disparition d’un patient d’un établissement psychiatrique situé sur une île. Avec son partenaire joué par Mark Ruffalo, ils découvrent petit à petit que quelque chose ne tourne pas rond sur Shutter Island. Leur enquête les mènera jusqu’à un retournement formidable, qui laissera même les fans de The Usual Suspects bouche bée.

Difficile de ne pas souhaiter revoir le film après ça, pour comprendre comment le film nous a mené en bourrique depuis le début. Nous ne dirons rien pour ne pas gâcher le suspense, si ce n’est qu’encore une fois, la folie est au rendez-vous pour Leonardo DiCaprio.

Le Loup de Wall Street (2013)

En 1987, Jordan Belfort est âgé de 25 ans et décroche un emploi d’agent de change à Wall Street sous la direction de Mark Hanna (Matthew McConaughey). Rapidement séduit par la culture de la bourse, le jeune homme joué par DiCaprio est convaincu par son mentor que le seul objectif d’un courtier est de gagner un maximum d’argent.

Suite au krach boursier de 1929, il perd son emploi et part travailler pour une société de bas étage spécialisée dans les actions de faible valeur. Grâce à son style de vente agressif au bord de la légalité et aux commissions élevées, il s’enrichit rapidement. C’est le début d’une ascension marquée par l’argent facile et la drogue : Leonardo DiCaprio montre là tout son talent, en passant de la performance d’un jeune homme plein d’espoirs à celle d’un financier criminel et cynique.

The Revenant (2015)

Comme mentionné au début de cette liste, c’est le seul film pour lequel Leonardo Di Caprio a remporté la récompense de l’académie, alias un oscar. C’est mérité. L’acteur est à l’écran quasiment sans interruption pendant 2 heures et 36 minutes, dans un rôle inspirée d’une histoire vraie : celle du trappeur Hugh Glass, guide dans le grand nord américain dans les années 1820.

Leonardo est largement seul dans ce film : ses lignes de dialogues se comptent sur le doigt de la main dans la deuxième moitié du film. Cela lui laisse le champ libre pour montrer un jeu d’acteur complètement physique, dans un corps mis à rude épreuve par la nature et le froid. Le film réalisé par Alejandro González Iñárritu a par ailleurs été le plus récompensé aux Oscars en 2015.

Once Upon a Time… in Hollywood (2019)

Once Upon a Time… in Hollywood n’aura pas convaincu tous les adeptes des films de Quentin Tarantino. Le dernier film en date du réalisateur prend son temps sur 2 heures et 41 minutes pour nous plonger dans une grande fresque du Los Angeles des années 60. Une lettre d’amour au cinéma de cette époque, beaucoup plus lente et moins violente que la plupart des Tarantino.

En revanche pour les fans de Leonardo DiCaprio, c’est un pur bonheur. L’acteur brille dans le rôle d’un… acteur, Rick Dalton, sur la pente descendante au début du film. On l’observe dans Hollywood aux côté de son double cascadeur / garde du corps / meilleur ami Cliff Booth, interprété par Brad Pitt, tout aussi génial dans son rôle de malabar détaché de tout, sauf de son chien.

Leonardo traverse le succès et le malheur dans ce film, montrant ainsi toute l’étendue de son jeu d’acteur. Rien que l’épilogue du film vaut le détour, dans une explosion de violence magnifique où Rick Dalton s’empare d’une arme pour le moins inattendue.

Killers of the Flower Moon (2023)

3h30, ça peut faire peur, mais Killers of the Flower Moon ne marque presque aucune longueur. The Irishman durait tout aussi longtemps, pourtant il était beaucoup plus difficile à regarder d’une traite. Le dernier film de Scorsese raconte l’histoire dans les années 1920 de la tribu native amérindienne des Osages. Cette tribu relocalisée dans l’Oklahoma découvre des réserves de pétrole sur son territoire, qui l’enrichissent considérablement. Cet argent facile attire la convoitise de Blancs mal-intentionnés qui souhaitent se marier avec les femmes Osages pour leur héritage.

De notre opinion, Leonardo DiCaprio aurait mérité un deuxième Oscar pour ce film. Cette fois-ci, aucun rôle grandiose ou de foncièrement méchant : l’acteur campe un personnage profondément médiocre et lâche. Ses erreurs paraissent tristement humaines, alors qu’il ne souhaite prendre le parti de personne. Malheureusement, c’est un boulevard pour céder à la facilité incarnée par son oncle, joué par Robert de Niro dans l’un de ses derniers rôles.