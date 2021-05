Jusqu’à 15 % de réduction chez Samsung, sur les Galaxy S20 SE, S20 FE 5G, S21, S21+ et S21 Ultra

Si vous envisagez de remplacer votre smartphone par un des derniers modèles conçus par Samsung, c’est le moment de vous rendre sur le site du constructeur, afin de profiter de plusieurs offres avantageuses, jusqu’au 31 mai.

Remboursement de 100 € sur les Galaxy S20 FE et S20 FE 5G

En effet, si portez votre dévolu – à l’achat ou en location – sur le Galaxy S20 FE, en version 4G ou 5G, Samsung vous rembourse 100 € sur tous les modèles et quelle que soit la couleur sélectionnée (bleu marine, rose lavande, vert, rouge, blanc et orange).

Samsung Galaxy S20 FE – Crédit : Samsung

Comme le Galaxy S20 FE 4G est proposé à 659 €, avec 4 Go de mémoire et 120 Go d’espace de stockage, cela fait donc passer son prix à seulement 559 €. Le modèle 5G, quant à lui, est proposé à 759 € ou 829 €, respectivement avec 128 et 256 Go de stockage, soit 659 et 729 € après le remboursement.

Samsung Galaxy S21 : trois smartphones sophistiqués

Les smartphones Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra de Samsung sont à la fois séduisants et technologiquement convaincants. Ils embarquent un écran OLED qui a l’avantage de supporter une fréquence de rafraichissement de 120 Hz et qui est protégé par un revêtement très résistant (Corning Gorilla Glass Victus). Sur le Galaxy S21 Ultra, ce dernier affiche des images en très haute définition, soit 3200 x 1440 pixels. Ce dernier dispose également d’un équipement photographique de haute volée, avec un capteur principal de 108 mégapixels, complété par deux capteurs dotés de zooms optiques 10x et 3x.

Samsung Galaxy S21 – Crédit : Samsung

Bonus de 100 € sur la reprise d’un vieux smartphone

D’autre part, si vous désirez vous séparer de votre ancien smartphone, Samsung s’engage à ajouter un bonus de 100 € à sa valeur de reprise.

Cette offre est valable pour l’achat ou la location d’un Galaxy S20 FE (4G seulement) ou d’un Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra.

10 ou 15 % de remise en achetant un ou deux produits en plus du smartphone

Une troisième offre, très intéressante, vous permet de faire une économie substantielle si vous achetez un ou deux autres produits Samsung, en plus d’un smartphone Galaxy S20 FE / FE 5G, S21, S21+ ou S21 Ultra. En effet, la facture totale des deux ou trois produits sera immédiatement réduite de 10 ou 15 %!

Samsung Galaxy S21 – Crédit : Samsung

Cette offre est particulièrement intéressante dans la mesure ou le choix du deuxième et du troisième produit s’effectue parmi de nombreux types d’appareils :

Smartphones

Tablettes

Ecouteurs intra auriculaires

Montres

Moniteurs

TV

Barre de son

Appareils électroménager (lave linge, sèche linge, aspirateurs et purificateurs d’air).

Par exemple, l’achat du smartphone Galaxy S20 FE 5G (759 €) et de la montre Galaxy Watch 3 45 mm (349 €) ne revient qu’à 997,20 €, au lieu de 1108 € (soit une réduction de 110,80 €).

Si – en plus- on ajoute les écouteurs Bluetooth Galaxy Buds Pro (d’une valeur de 179 €), on bénéficie alors de 5 % de réduction supplémentaires, soit 15 % au total. La facture totale n’est alors que de 1093,95 €, au lieu de 1287 € !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.