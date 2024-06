Jusqu’à 3 000 km en avion électrique : cette batterie révolutionnaire va tout changer

CATL, leader des batteries pour VE, dévoile une technologie révolutionnaire pour les avions électriques. Des batteries « condensées » de 500 Wh/kg permettront aux avions de 4 à 8 tonnes de parcourir 2 000 à 3 000 km. Premiers vols prévus entre 2027 et 2028, ouvrant la voie à un transport aérien plus durable.

La batterie « condensée » de CATL exposée à Shanghai © CnEVPost

Le leader chinois des batteries, CATL, se diversifie et se lance dans le développement d’avions électriques long-courriers.L’entreprise a récemment effectué un vol d’essai réussi d’un avion électrique civil de 4 tonnes et prévoit de commercialiser un modèle plus imposant de 8 tonnes d’ici 2027 à 2028.

CATL développe des avions électriques long-courrier avec une autonomie de 2 000 à 3 000 km

Cette annonce a été faite par Robin Zeng, président de CATL, lors du 15e Forum annuel des Nouveaux Champions du Forum économique Mondial. Pour la première fois, CATL communique sur l’autonomie de ses futurs avions électriques : on parle de 2 000 à 3 000 kilomètres, ce qui pourrait considérablement bouleverser le transport aérien.

La clé de ces performances réside dans la technologie de pointe développée par CATL : la batterie « condensée » (condensed). Dévoilée en avril 2023, cette batterie embarque une densité d’énergie doublée par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles utilisées dans les véhicules électriques, atteignant les 500 Wh/kg par cellule.

Cette innovation ne se limite pas qu’au secteur aéronautique. CATL prévoit également d’intégrer la batterie condensée à ses futurs véhicules électriques, ouvrant la voie à une autonomie accrue pour les voitures et les camions. La production en série de cette batterie était d’ailleurs annoncée pour 2023.

Pour s’envoler vers ce nouveau marché, CATL ne travaille pas en solo. L’entreprise collabore avec le géant chinois de l’aéronautique COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) via une coentreprise fondée en juillet 2023.

Et les ambitions de CATL vont plus loin. Le développement des avions électriques a débuté par des modèles très modestes, allant de 1 à 8,8 tonnes (jusqu’à une vingtaine de passagers maximum). Pensez à un Cessna 172 Skyhawk (750 kg environ) ou un Kodiak 100 (3 tonnes), des petits avions. Mais si ces vols d’essai sont « encourageants », l’entreprise vise surtout à atteindre une envergure commerciale en se concentrant sur la catégorie des 8 tonnes et plus.

Il faudra encore patienter quelques années pour voir ces nouveaux appareils prendre leur envol, mais on a hâte de voir le résultat.

