Jusqu’à -60% pendant le Choice Day AliExpress : Les produits audio Lenovo à prix cassés

Découvrez les promotions du Choice Day AliExpress

Pour bien débuter ce mois d’Avril, AliExpress nous fait plaisir avec 4 jours d’offres promotionnelles. Du 1er avril à minuit au 4 avril à 23h59, vous pouvez économiser jusqu’à -60% sur de nombreux produits high tech.

Mais le célèbre site de bonnes affaires ne s’arrête pas là puisque vous pouvez aussi utiliser une liste de codes promo sur tous les produits disponibles :

FRCD3 : 3 euros de réduction à partir de 29 euros d’achat

Cerise sur le gâteau, les produits Choice Day bénéficient d’une livraison en seulement 3 à 7 jours ouvrés. En plus, la livraison et le retour sont complètement gratuits.

Vous ne savez pas quoi vous offrir dans cette longue liste de produits à prix cassés ? Pas de souci, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs produits audio Lenovo en promotion. Casques, écouteurs, enceintes… Que ce soit chez vous, dans les transports ou pour le sport, vous aurez ce qu’il vous faut pour écouter de la musique, des podcasts ou regarder des films dans les meilleures conditions.

Les meilleures offres Lenovo sur Aliexpress :

Barre de son Lenovo Thinkplus TS33

Le son de votre ordinateur ou de votre TV n’est pas assez fort ou bien il n’est pas d’assez bonne qualité ? Il n’est évidemment pas la peine de changer votre ordinateur ou votre téléviseur puisqu’il existe des enceintes pour obtenir un bien meilleur son sans vous ruiner.

C’est le cas de la barre de son Lenovo Thinkplus TS33. Avec son design compact, elle s’intègre facilement sur un bureau. Elle se branche simplement à n’importe quel port USB ainsi qu’à une prise casque 3.5 mm classique. Vous pouvez aussi l’utiliser en Bluetooth pour connecter votre téléphone par exemple. Elle offre un son stéréo puissant et de qualité.

Barre de son Lenovo Thinkplus TS33 > 14,10 € chez AliExpress

Ecouteurs Bluetooth Lenovo LP6 Pro

Aujourd’hui, les écouteurs sans fil sont devenus l’accessoire indispensable de n’importe quel smartphone. Mais ce sont des produits généralement assez chers et, du fait de leur petite taille, le risque de perte est élevé, surtout quand ils sont utilisés par des enfants. Avec les écouteurs Lenovo LP6 Pro, vous avez un modèle de qualité à prix mini.

La première chose qui frappe avec les Lenovo LP6 Pro, c’est le boitier semi-transparent doté d’un écran qui affiche directement le niveau de charge de chaque écouteur. Avec 18 heures d’autonomie, vous pourrez d’ailleurs les utiliser toute la journée sans vous soucier de devoir les recharger. Par ailleurs, ils offrent un son HiFi avec une connexion stable grâce au Bluetooth 5.3.

Ecouteurs Bluetooth Lenovo LP6 Pro > 11,20 € chez AliExpress

Casque Lenovo Thinkplus TH30

Pour terminer en beauté cette sélection audio Lenovo, voici le casque Lenovo Thinkplus TH30. Ce casque sans fil offre un design réussi et confortable avec ses mousses à mémoire de forme. En plus, sa conception pliable permet de le ranger plus facilement.

La connexion sans fil est stable grâce au Bluetooth 5.3. La qualité sonore est également excellente avec la prise en charge du codec AAC. Disponible en 3 couleurs (rose, blanc et noir), c’est un casque qui plaira à tout le monde.