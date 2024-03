Choice Day AliExpress : les incontournables pour geeker en voyage sont en promotion

Découvrez toutes les offres du Choice Day AliExpress

Nouveau mois, nouvelles affaires sur AliExpress ! Le premier jour de chaque mois, la plateforme de e-commerce chinoise nous concocte une série de promotions incroyables sur de nombreux produits technologiques. Ce vendredi 1er mars vous pourrez ainsi vous équiper comme un pro pour pouvoir continuer de profiter de vos passe-temps geeks favoris en déplacement et en voyage.

Grâce à une série de codes promos exclusifs pour les lecteurs Tom’s Guide, vous pouvez profiter de réductions de prix jusqu’à 60% :

TOMSGD03 : 3 euros remboursés à partir de 29 euros d’achat

TOMSGD08 : 8 euros remboursés à partir de 69 euros d'achat

TOMSGD20 : 20 euros remboursés à partir de 169 euros d'achat

TOMSGD30 : 30 euros remboursés à partir de 239 euros d'achat

Comme vous pourrez le constater, la liste de produits en promotion est très importante. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures affaires pour continuer de geeker tout en voyageant. Batteries externes, sacs et étuis de transport, accessoires de voyage… Vous aurez tout ce qu’ils vous faut pour vos prochains déplacements.

Les meilleures offres à saisir sur Aliexpress :

ROMOSS Batterie externe PMT40

Quand on est en déplacement, le principal risque c’est de tomber en rade de batterie. Que ce soit pour son téléphone, ses écouteurs ou même son ordinateur, une batterie externe est un objet indispensable à prendre en voyage pour s’assurer d’avoir toujours une solution de secours.

Mais toutes les batteries externes ne se valent pas, loin de là. En effet, il vous faut un modèle suffisamment puissant avec une grande capacité de stockage. C’est le cas de la ROMOSS PMT40 puisqu’elle a une capacité de 40000 mAh. Avec cette batterie, vous pourrez recharger un iPhone complètement 10 fois ! Mais ce n’est pas la seule caractéristique impressionnante. En effet, elle supporte une puissance de charge jusqu’à 65W. Cela vous permet donc de recharger directement un ordinateur portable sans avoir besoin d’une prise secteur.

Compacte et dotée d’une poignée, elle est très facile à prendre en déplacement. Cerise sur le gâteau, elle dispose d’une lumière intégrée pour pouvoir vous en servir de lampe de poche en cas de besoin.

Brosse à dents électrique Xiaomi T302

En voyage comme à la maison, il est indispensable d’avoir toujours à portée de main une bonne brosse à dents. Avec son modèle T302, Xiaomi propose une brosse électrique sonique très efficace et pratique.

Elle dispose de 4 modes de nettoyage : standard, sensible, massage des gencives et blanchiment/polissage. En plus, sa batterie vous offre une autonomie jusqu’à 150 jours ! Sa brosse est antibactérienne et son moteur brushless permet d’éviter les vibrations et les bruits désagréables. Certifiée IPX8, elle est étanche à l’eau.