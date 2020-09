Justice League : Henry Cavill ne tournera pas de nouvelles scènes pour le Snyder Cut

Selon The Hollywood Reporter, plusieurs acteurs stars de Justice League se retrouveront le mois prochain à Los Angeles pour tourner des scènes additionnelles. Le média affirmait hier que Henry Cavill, interprète de Batman, participerait lui aussi à ce tournage.

Henry Cavill dans Justice League – Crédit : Warner Bros. / DC Entertainment

Mais l’acteur britannique ne semble finalement pas faire partie de ces nouvelles scènes. Dans une interview récente accordée à Collider, Cavill a indiqué qu’il ne tournerait aucune séquence additionnelle pour le Snyder Cut. Il a ajouté que toutes les scènes utilisées seraient celles déjà filmées dans le passé. Cette information est peu surprenante, puisque l’acteur se trouve en ce moment à Londres, sur le tournage de la saison 2 de The Witcher, qui a repris le mois dernier. Alors que la production de la série Netfix bat son plein, et que l’Angleterre vient d’imposer une quarantaine pour les voyageurs venant de l’étranger, il est en effet peu probable que Cavill puisse faire un saut à Hollywood et être de retour à Londres la semaine suivante.

Seuls Gal Gadot (Wonder Woman), Ben Affleck (Batman) et Ray Fisher (Cyborg) seraient donc au programme de ces reshoots. Mais Zack Snyder est loin d’avoir terminé son nouveau montage, et tel que le note Cavill, tout peut encore changer. « Évidemment, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, changer et s’adapter en fonction de la durée du film et de ce qui peut arriver en post-production. », a ajouté l’acteur.

Snyder Cut : un montage qui coûte très cher à HBO max

Zack Snyder devrait en outre pouvoir apporter autant de changements qu’il le souhaite. Selon de nouvelles révélations du magazine The Wrap, le réalisateur disposerait d’un budget bien plus élevé que les 30 millions de dollars initialement évoqués. HBO max aurait en effet investi pas moins de 70 millions de dollars dans le Snyder Cut. Un budget impressionnant, mais pas si surprenant, quand on sait combien coûtent les effets spéciaux, et le salaire des acteurs qui repasseront devant la caméra. Cette nouvelle version durera en outre quatre heures, soit le double du film Justice League original. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que cet investissement sera à la hauteur de l’accueil du public. Réponse en 2021.

Superman : Henry Cavill serait de retour pour trois films

Source : Collider