Justice League : Le film de Zack Snyder pourrait être interdit au moins de 17 ans

Justice League Synder’s Cut pourrait finalement obtenir une sortie en salles. Mais le film devrait logiquement sortir avec la mention Rated-R, limitant ainsi son audience. Si ce projet arrivera bien en tant que mini-série sur HBO en Septembre 2021, Warner semble vouloir exploiter en parallèle une sortie au cinéma. Proposant un grand nombre de nouvelles images, le projet de Snyder comptabilise plus de quatre heures de film. Il sera donc divisé en six parties.

Justice League se dévoilera en Septembre 2021 – Crédit : HBO

Dans une récente interview, Snyder est revenu en détails sur l’avenir de son projet. Et l’idée d’une double sortie salle / plateforme reste encore très controversée chez les fans du genre.

Justice League dévoile ses projets

Snyder est revenu sur une potentielle interdiction au moins de 17 ans. « Le film est tellement épique. Il y’aura inévitablement du blasphème et de la violence. Alors le film devrait logiquement recevoir une mention pour l’interdire à un certain public » confie le réalisateur.

Warner a confirmé une double exploitation simultanée en salles et sur HBO. Ce choix, très controversé, en fait grincer des dents plus d’un. Mais Justice League n’est pas le seul film labellisé Warner à connaître ce destin. En effet le studio envisage de sortir tous ses films de 2021 sous ce même format. L’idée est de capitaliser autant que possible. Car le film a été un échec cuisant au box-office lors de sa première sortie. Warner ne souhaite donc prendre aucun risque financier en cette période de crise.

Snyder attendait avec impatience de pouvoir concrétiser ce projet de longue haleine. En effet, il n’a jamais été satisfait du résultat sorti en 2017. Sa nouvelle version inclura le méchant Darkseid et de nombreuses autres surprises qui devraient ravir les fans. Mais en attendant le sort réservé a son travail, Snyder promet déjà des scènes de haut vol ! Le réalisateur parle notamment d’une scène dans laquelle Batman lâche une bombe cyborg. Et cette nouvelle version promet de ne pas faire dans la demi-mesure, quitte à se priver d’une partie de son audience.

Justice League Snyder’s Cut est un des projets cinématographiques les plus attendus de 2021. Même si la date du 5 septembre 2021 reste encore à confirmer, les fans pourront enfin voir leur impatience récompensée. Et même si certains comédiens ont refusé de tourner des scènes additionnelles, le résultat promet de belles surprises.

Source : Movieweb