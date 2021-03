Kia EV6 électrique : jusqu’à 584 chevaux, 0 à 100 km/h en 3,5 s, 260 km/h et recharge en moins de 20 minutes

Kia a dévoilé les performances, l’autonomie et la technologie qui équipera sa future voiture électrique, l’EV6. Celle-ci n’arrivera pas seule, puisqu’elle sera accompagnée par une variante plus puissante, la version sportive e-GT.

Les voitures disposent de caractéristiques techniques plutôt équilibrées, et disposent de fonctionnalités intéressantes grâce à la nouvelle plateforme E-GMP de Hyundai.

Kia EV6 – Crédit : Kia

Il y a deux semaines, nous avons eu un premier aperçu de la nouvelle philosophie de design de Kia sur son véhicule électrique, le crossover EV6. Selon Kia, une EV6 à 2 roues motrices de base sera équipée d’une batterie de 58 kWh (410 km d’autonomie) et pourra accélérer de 0 à 100 km/h en un temps respectable de 6,2 secondes. Avec le pack de 77,4 kWh, une EV6 peut faire de même en 5,2 secondes, et parcourir jusqu’à 510 km en une seule charge.

En ce qui concerne la recharge 800V, il ne faut que 18 minutes pour passer de 10 à 80 %, avec une autonomie de 100 km atteinte en seulement quatre minutes et demie, à condition qu’il s’agisse du modèle RWD avec la plus grosse batterie. L’EV6 est capable d’encaisser une puissance de charge maximale de 239 kW, et de 180 kW en moyenne. De plus, comme elle utilise la plateforme E-GMP de Hyundai, la voiture peut alimenter des appareils externes avec sa batterie, et même recharger un autre véhicule électrique.

L’EV6 GT, une sportive très puissante

Au sommet de la gamme se trouve l’EV6 GT, qui est disponible exclusivement avec la transmission intégrale. L’e-GT sera beaucoup plus puissante que l’EV6, puisqu’elle sera dotée de deux moteurs de 160 kW et 270 kW, pour une puissance cumulée de 584 chevaux. Cette puissance permet au véhicule d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes. L’EV6 GT promet également une vitesse de pointe de 260 km/h, et une autonomie de 400 km selon le cycle WLTP.

À l’intérieur, Kia EV6 est équipé de deux écrans incurvés tactiles de 12 pouces. Le conducteur disposera aussi d’un affichage tête haute à réalité augmentée qui projette des informations telles que les indications de navigation et les systèmes d’aide à la conduite. Un système audio Meridian à 14 haut-parleurs est également disponible.

Concernant les tarifs, les prix débutent pour l’instant à 47 990 € pour l’EV6 avec une batterie de 77,4 kWh et à partir de 55 790 € pour l’EV6 GT Line. La version sportive e-GT débute à 66 990 €. D’après l’analyste Ming-chi Kuo de TF Securities, Apple pourrait également utiliser la même plateforme E-GMP de Hyundai sur son Apple Car.

Source : l’Argus