La gifle de Will Smith a son propre jeu vidéo

Giflez Chris Rock dans ce jeu parodiant le geste de Will Smith – Crédit : capture d’écran

Personne n’a pu passer à côté du sujet de ce début de semaine. Nous sommes à la cérémonie des Oscars 2022 et Will Smith assène une gifle violente à Chris Rock devant une foule médusée. Le comédien retourne s’asseoir puis insulte copieusement l’humoriste. La raison ? Une blague à l’encontre de Jada Pinkett-Smith et son crâne chauve, la comédienne étant touchée par une maladie auto-immune, l’alopécie. Si depuis, les détournement pleuvent, un site va plus loin avec le jeu vidéo Slap Chris. Comme son nom l’indique, le titre vous invite à gifler Chris Rock.

Un jeu flash parodique basé sur la gifle de Will Smith

Un jeu pour parodier cet incident – Crédit : capture d’écran

L’affaire Will Smith fait couler beaucoup d’encre et les joueurs s’en emparent. Certains demandent à Epic Games d’introduire un emote de la baffe pour le cosmétique basé sur Bad Boys dans Fortnite et les moddeurs l’ont recréé dans WWE 2K22. Mais Slap Chris va plus loin en invitant les internautes à gifler Chris Rock dans ce jeu disponible sur navigateur. Un titre conçu par Tyler Hamilton. Un développeur remarqué pour ses satires. On lui doit Glady Bird, une parodie de Flappy Bird dans laquelle la politicienne australienne Gladys Berejiklian doit attraper des vaccins contre la COVID-19.

Dans Slap Chris, les joueurs doivent déplacer l’emoji d’une main vers le visage de Chris Rock aussi rapidement que possible. Un compteur de km/h se met à jour pour mesurer la vitesse de la gifle. Et si vous allez suffisamment vite, un morceau de Will Smith se lance ! Un jeu apprécié par les internautes qui saluent la parodie. Pour essayer d’atteindre le meilleur score, rendez-vous à cette adresse.

Un geste polémique suscitant le débat

Depuis cet incident pendant les Oscars, de nombreux débats ont lieu en ligne. Ce geste polémique provoque de vifs échanges et l’académie va sanctionner Will Smith. Sur Instagram, le comédien a présenté ses excuses à Chris Rock, aux votants et aux spectateurs du monde entier.

Source : ScreenRant