La NASA dévoile une image de dunes au pôle nord de Mars

Si il se fait discret dans l’actualité, l’orbiteur Odyssey vient pourtant de fêter ses 20 printemps. En voyage autour de Mars, ce dernier vient de délivrer de nouvelles images inédites. En effet, la NASA vient tout juste de dévoiler des clichés d’une étendue de dunes sculptées par le vent à la surface de la planète rouge. Mais ce n’est qu’une infime partie de ce colossal paysage que l’on peut aujourd’hui découvrir, la mer de dunes faisant en réalité la taille du Texas. Afin de mieux illustrer ce partage, la NASA a eu recours à des couleurs synthétiques, pour mieux expliquer les variations de températures à sa surface.

Une impressionnante mer de dunes sur Mars – Crédit : NASA

Partagée jeudi dernier, cette image fascine autant qu’elle intrigue le public. Pourtant ces clichés ne sont pas récents, puisqu’ils ont en réalité été pris entre 2002 et 2004. Mais pour fêter l’anniversaire d’Odyssey, la NASA tenait à offrir une surprise de taille !

Un paysage impressionnant

Les variations de températures sont impressionnantes lorsqu’on analyse le cliché de plus près. En effet, le bleu symbolise le froid tandis que le jaune indique les zones réchauffées par le soleil. Grâce à la technologie de son imageur thermique, Odyssey a ainsi pu trouver des traces d’eau et de gel à la surface de la planète rouge. Lancé en 2001, l’orbiteur continue ainsi de dévoiler de précieuses images d’une planète qui fascine toujours autant. Il reste à cette heure le plus ancien vaisseau lancé à la conquête de Mars, rejoint récemment par Ingenuity.

Mais de nombreux autres clichés devraient nous parvenir d’ici peu. En effet, la sonde chinoise Tianwen-1, mise en orbite récemment, commence elle aussi à partager de nouveau clichés en haute-définition. Pour l’heure, la sonde doit surtout déterminer le meilleur point d’atterrissage pour son rover afin d’aller à la découverte des secrets de Mars. La Chine compte bien prendre part à l’Histoire en se lançant pour la première fois dans ce type de conquête.

Cette mer de sable devient une curiosité supplémentaire. En effet, nous savions déjà que Mars abritait en son sein des canyons gigantesques, des volcans et même une chaîne montagneuse ! Mais de nombreuses zones restent encore à mettre en lumière. On parle notamment de grottes et cavernes qui ne demandent qu’à être explorées.

Après vingt ans de recherches, Odyssey n’a rien perdu de sa superbe et promet de dévoiler encore de nombreuses images. Mars fascine et n’a pas fini de nous raconter ses trésors enfouis.

Crédit : Slashgear

