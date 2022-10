La NASA explose un morceau de l’histoire spatiale en quelques secondes (vidéo)

Clap de fin pour le bâtiment 4200 du Marshall Space Flight Center © NASA

La NASA vient de faire un sacré boucan en Alabama. Et ce n’est pas à cause d’une fusée qui vient d’être lancée à toute berzingue. La célèbre agence spatiale vient de démolir le bâtiment 4200 du Marshall Space Flight Center (centre de vol spatial Marshall). Une destruction filmée en direct sur la chaîne YouTube de l’établissement. Plusieurs explosions contrôlées ont totalement rasé la structure en quelques secondes, comme vous pouvez le voir ci-dessous (à partir de 31: 02).

Mais pourquoi avoir fait exploser ce pan important de l’histoire de la conquête spatiale ? La destruction de l’édifice vise à faire de la place pour construire une série de nouvelles installations ultramodernes. Ces dernières permettront à la NASA, déterminée à continuer son exploration de l’espace, de planifier ses futures missions à l’avenir et de « cartographier les découvertes du siècle prochain », peut-on lire dans un communiqué.

Marshall Space Flight Center : une destruction pour mieux construire

« Les bâtiments s’effondrent, mais la science et l’exploration continuent », a déclaré le directeur de Marshall, Jody Singer. « Le véritable héritage de Marshall n’est pas un édifice de verre et de pierre, mais bien les hommes et les femmes qui y travaillent et forment l’avant-garde de l’expansion future de la frontière spatiale pour les décennies à venir. »

Le bâtiment 4200 devait initialement être rénové en 2030. Mais les ingénieurs ont décelé des problèmes structurels dans ses panneaux muraux extérieurs en 2020. Compte tenu de son âge et du coût de la réparation et de l’entretien, la NASA a choisi de le détruire pour repartir sur de bonnes bases.

Le Marshall Space Flight Center de la NASA a été fondé en 1960 et s’étend sur 4450 hectares. « La NASA et ses partenaires gouvernementaux et commerciaux ont résolu les problèmes techniques les plus complexes des vols spatiaux au sein du centre pendant près de six décennies », souligne l’agence spatiale, citant les missions lunaires Apollo révolutionnaires des années 1960 et 1970.