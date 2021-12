La première des créatures géantes vivant sur Terre vient d’être découverte

Le fossile en question a été extrait d’une unité rocheuse appelée elle-même Fossil Hill Member dans les montagnes d’Augusta au Nevada. Il présente l’empreinte d’un crâne, ainsi qu’une partie de la colonne vertébrale, de l’épaule et du bras. C’est le premier spécimen connu d’ichthyosaure géant. Mesurant plus de 17 mètres de long, il est aussi gros qu’un grand cachalot. Ce Cymbospondylus youngorum est le plus grand animal jamais découvert sur terre ou dans la mer de l’ère du Trias moyen (il y a 247,2-237 millions d’années).

Fossile d’ichthyosaur Cymbospondylus youngorum – Crédits : Natural History Museum of Los Angeles County

« L’importance de la découverte n’était pas immédiatement apparente », note le Dr Sander, l’auteur principal de l’étude, paléontologue à l’Université de Bonn. « car seules quelques vertèbres ont été exposées sur le côté du canyon. Cependant, l’anatomie des vertèbres a suggéré que l’extrémité avant de l’animal pourrait encore être cachée dans les rochers. Puis, par une froide journée de septembre 2011, l’équipage a testé cette suggestion par excavation, trouvant le crâne, les membres antérieurs et la région de la poitrine ».

De nombreuses similitudes avec les baleines

Le museau allongé et les dents coniques laissent penser que C. youngorum se nourrissait de calmars et de poissons. Néanmoins, étant donné sa taille, il aurait également pu chasser des reptiles marins plus petits. « Les ichthyosaures dérivent d’un groupe encore inconnu de reptiles terrestres et respiraient eux-mêmes de l’air », explique le Dr Sander.

Les baleines et les ichthyosaures ne sont pas de la même famille d’espèces. Néanmoins, ils partagent plus que la taille en termes de similitudes. Ils ont des schémas corporels similaires et tous deux sont apparus après l’extinction de masse de la fin de l’ère du Permian (il y a environ 252 millions d’années). Cet événement élimina autour de 95% des espèces présentes sur terre à cette période. Elle précède de loin l’extinction du Crétacé (il y a environ 60 millions d’années) qui a détruit les dinosaures et dont les stigmates sont encore visibles sous la Louisiane.

Une meilleure compréhension de l’apparition des géants des mers

Les ressemblances entre les cétacés et les ichthyosaures ont une forte valeur scientifique. Elles permettent au travers d’études comparatives de mieux comprendre les facteurs induisant ce type d’évolution.

Néanmoins, leurs trajectoires évolutives respectives étaient différentes. Les ichthyosaures ont connu un essor initial en taille, devenant des géants au début de leur histoire évolutive, tandis que les baleines ont mis beaucoup plus de temps à atteindre leur envergure.

Grâce à une modélisation de l’évolution de leur écosystème, il apparait que le gigantisme subit des ichthyosaures (au cours d’une période de 3 millions d’années) semble avoir été permis par le boom des ammonites et des commodantes tel que les anguilles sans mâchoires. Ces espèces sont venues combler les lacunes écologiques durant cette période post-extinction. Ainsi, bien que leurs voies évolutives soient différentes, les baleines et les ichthyosaures se sont l’un comme l’autre appuyés sur l’abondance de certaines proies induites par un déséquilibre écologique.

Source : Phys