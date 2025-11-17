Google vous permet maintenant d’écouter vos documents PDF : voici comment

Si vous souhaitez gagner du temps tout en restant informé, cette nouveauté de Google Drive pourrait bien devenir un allié précieux. Vos documents longs peuvent désormais devenir des podcasts courts, utiles et même divertissants.

Crédit : Perfecto Capucine/Pexels

Overview Audio : Google Drive propose des résumés audio de PDF

Vous avez un long PDF sur Google Drive, rempli d’informations importantes… mais pas le temps ni l’envie de le lire ? Bonne nouvelle : Google propose désormais une solution qui pourrait changer la donne. Grâce à Gemini, vous pouvez transformer n’importe quel PDF en un mini-podcast audio, raconté par deux animateurs générés par l’IA.

Depuis mardi, la fonction Overview Audio est intégrée à Google Drive. Elle permet de convertir des documents textuels (rapports, contrats, transcriptions de réunions) en résumés audio courts. L’outil ne se contente pas de lire le texte. Il le transforme en une discussion vivante entre deux voix d’IA, ajoutant parfois une touche d’humour pour rendre le contenu moins aride.

Ces podcasts ne durent que quelques minutes, généralement entre deux et dix minutes. L’idée n’est pas de remplacer un document complet, mais de fournir un aperçu rapide et agréable à écouter. Même un texte technique peut devenir intéressant grâce à l’animation et à l’interaction des voix.

Comment ça fonctionne ?

Pour créer un podcast, il suffit de se connecter à Google Drive, de sélectionner un PDF et de cliquer sur l’option « Créer un aperçu audio ». Une fois le processus terminé, vous recevez une notification par e-mail. Le fichier audio est stocké dans un nouveau dossier appelé Synthèses audio, associé au PDF original. Vous pouvez l’écouter où vous voulez, sur ordinateur ou mobile : pendant vos déplacements, une séance de sport ou même en faisant le ménage.

Cette version de Overview Audio utilise la même technologie que celle de NotebookLM, ainsi que des fonctionnalités présentes dans Google Search et Chrome. D’autres outils existent aussi pour transformer du texte en podcasts, comme ElevenLabs Reader et Speechify, mais l’intégration directe dans Google Drive rend le processus très pratique et accessible.

Qui peut utiliser la fonction ?

Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs payants : comptes Google Workspace Business et Enterprise, et abonnements Google AI Pro et AI Ultra. La version française n’est pas encore totalement disponible pour l’audio. Seul le résumé écrit est généré via Gemini.

Les animateurs IA ajustent leur discours pour que le sujet soit facile à suivre et intéressant. Par exemple, avec un document sur Excel, ils ont transformé un sujet compliqué en une discussion fluide, avec des conseils pratiques et un peu d’humour. Bien sûr, l’IA peut parfois se tromper. Pour des documents importants, il vaut mieux donc vérifier les informations directement dans le PDF.