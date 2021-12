La saison 2 de The Witcher dans un extrait inédit, Tom Holland n’en peut plus de mentir aux fans, les Tesla Model 3 et Model Y largement améliorées en 2022, c’est le récap’

La sortie de The Witcher, saison 2 approche à grands pas, Tom Holland vit mal les interviews sur Spider-Man : No Way Home, Tesla mettra à niveau deux de ses modèles l’an prochain.

Netflix dévoile un extrait inédit de la saison 2 de The Witcher, Tom Holland est lassé de devoir mentir en interview au sujet du troisième volet de Spider-Man, une fuite révèle que Tesla apportera de nombreuses améliorations à ses Model 3 et Model Y en 2022, c’est le récap’ du jour.

Un extrait exclusif de The Witcher, saison 2 sur Netflix

Netflix a gâté les fans de The Witcher en leur offrant un extrait inédit de la saison 2. Alors que les relations entre Tissaia de Vries et Yennefer sont très tendues, on les découvre réunies dans cette nouvelle vidéo exclusive. Henry Cavill sera bien sûr au rendez-vous pour interpréter Geralt de Riv. La seconde saison de The Witcher sortira le 17 décembre sur Netflix et promet de tenir en haleine les spectateurs jusqu’au dernier épisode.

Crédit : Netflix

Tom Holland ne veut plus mentir

Alors que Sony parvient toujours à protéger de nombreux secrets autour de Spider-Man : No Way Home, Tom Holland a révélé avoir du mal à supporter de devoir mentir en interview. Le comédien a expliqué « J’en ai assez de mentir et de tromper constamment les gens. J’ai l’impression que ma conscience me pèse vraiment. C’est assez dur à vivre ». Une déclaration qui ajoute encore plus de doutes sur le troisième volet de Spider-Man. Pour en avoir le cœur net, encore un peu de patience, le film sortira dans les salles de cinéma ce vendredi 17 décembre.

Tom Holland veut se sentir libre en interview – Crédit : Sony Pictures

Tesla veut améliorer ses Model 3 et Model Y

Une fuite issue de la nouvelle Gigafactory Berlin de Tesla a été partagée par le site Elektrek et dévoile de nombreuses améliorations pour les Model 3 et Model Y de la marque. Dès 2022, elles seront notamment équipées d’une puce AMD Ryzen, de batteries lithium-ion de 15,5 volts et de vitres arrières construites avec du Superhorn. Avec ces mises à jour, Tesla promet donc des véhicules plus puissants qui devraient être construits en Chine et en Allemagne dans un premier temps à partir de l’année prochaine.

