The Witcher, saison 2 : Netflix dévoile un extrait inédit avec Yennefer

Crédit : Netflix

The Witcher prépare la sortie de sa seconde saison programmée pour le 17 décembre prochain sur Netflix. Un retour peu étonnant puisque la série figure parmi les plus populaires du service de streaming. L’occasion pour Henry Cavill d’enfiler de nouveau le costume de Geralt de Riv. Mais en attendant ces épisodes supplémentaires et tandis que les premières critiques tombent, petit cadeau de Netflix. Le géant du streaming dévoile un extrait exclusif avec Tissaia de Vries et Yennefer. Une vidéo à retrouver ci-dessous en intégralité !

Des retrouvailles dévoilées par Netflix

it's the fifth day of #Witchmas! today's gift is a glimpse of Yennefer and Tissaia in THE WITCHER Season 2… pic.twitter.com/qVC9Uh5lV5 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 14, 2021

La seconde saison de The Witcher désépaissit le mystère. Après tout, Netflix dévoilait plusieurs images et le service de streaming poursuit son teasing. Aujourd’hui, nouvel extrait mettant en scène Tissaia de Vries et Yennefer. Et on le sait, les relations sont tendues entre les femmes. Pour rappel, à la fin de la première saison de The Witcher, la sorcière puise une grande quantité d’énergie du Chaos pour anéantir les armées de Nilfgaard lors de la bataille de Sodden Hill.

Cette rencontre en vidéo permet d’en savoir plus sur la dynamique entre les personnages et leur relation toxique. Tissaia de Vries perçoit Yennefer comme une épine dans le pied tandis qu’elle poursuit son ascension politique. La saison 2 promet de creuser un peu plus les rouages d’un monde en proie aux conflits.

Yennefer se trouve actuellement sous l’influence de l’académie de magie d’Aretuza. Il faudra pour la guerrière réussir à s’en défaire et retrouver Geralt de Riv. Et ce sont justement ces retrouvailles que les fans de The Witcher attendent dans ces épisodes supplémentaires.

Bien évidemment, Henry Cavill est au rendez-vous et a dévoilé une photo de sa « collection privée ». Le comédien montre de nouveau son implication en tant que Geralt de Riv. Alors rendez-vous le 17 décembre pour découvrir la suite des aventures du Sorceleur !

Source : WGTC