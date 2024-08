La sortie des Pixel 9 marque le début de la fin pour ces trois anciens modèles

La sortie de la gamme Pixel 9 signifie que d’autres modèles de smartphones Google sont poussés vers la porte de sortie. L’entreprise ne commercialise sur son site que les modèles les plus récents, ceux de plus de deux ans sont persona non grata. Ils sont trois à avoir disparu ces derniers jours.

Crédit : Google

Hier soir, Google présentait lors d’une longue conférence de nombreux nouveaux produits :

Une grande partie de la conférence était également occupée par des annonces dans le domaine de l’IA, désormais le cheval de bataille de Google en matière de fonctionnalités. L’entreprise a répété à plusieurs reprises être dans “l’ère de Gemini“, du nom de son chatbot. En revanche, ce qu’elle n’a pas annoncé, c’était la fin de la commercialisation pour plusieurs modèles de Pixel.

Le smartphone pliable Pixel Fold cède sa place au Pixel 9 Pro Fold

En effet, avec la sortie de ces nouveaux produits, d’autres sont poussés vers la porte de sortie. Désormais obsolètes, certains modèles de smartphones cèdent leur place sur le magasin en ligne de Google. Il est donc temps de dire adieu au Pixel Fold, remplacé par son successeur affublé d’un “9 Pro” (qui devrait en réalité être un “2”).

Le Pixel 9 Pro Fold constitue une mise à niveau importante par rapport à son prédécesseur, qui souffrirait beaucoup de la comparaison. Le nouveau pliable possède un écran plus grand avec un meilleur rapport hauteur / largeur. Côté hardware il saute une générations de puce en passant au nouveau Tensor G4, sans passer par la case G3. Bref, le Pixel Fold n’a plus de raison d’être maintenant que son successeur est là.

Google arrête de commercialiser les Pixel 7 et 7 Pro sur son site

Mais c’est aussi la fin pour Pixel 7 et 7 Pro. Ces deux modèles ont maintenant deux ans, il est donc logique que Google les retire de son magasin en ligne, pour mieux mettre en valeur la nouvelle gamme Pixel 9. Un seul membre de la famille échappe au couperet : le Pixel 7a. Le modèle abordable est sorti plusieurs mois après ses congénères et il serait étrange de se retrouver avec seulement le Pixel 8a dans cette catégorie.

Ce ne sera pour longtemps. Dès la sortie du Pixel 9a, il disparaîtra lui aussi, précédant les Pixel 8 et 8 Pro : c’est le cycle de la vie chez Google. Mais si le géant ne les vend plus directement sur son site, il est toujours possible de les acheter chez tous les autres détaillants. D’ailleurs la sortie du Pixel 9 signifie qu’il y aura peut-être de bonnes affaires sur le Pixel 7 : sorti fin 2022, il offre des performances et fonctionnalités encore très respectables.