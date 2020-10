La Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus populaire au monde

D’après les statistiques du moteur de recherche Google et de Uswitch, la Tesla Model 3 est le véhicule électrique le plus populaire au monde.

Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires. Cette technologie est de plus en plus accessible et les ventes explosent pour les modèles grand public. Qui dit voiture électrique, dit bien évidemment Tesla. Le constructeur américain est un acteur majeur du secteur. Mais la firme d’Elon Musk est-elle toujours dominante ou est-elle en difficulté ? Face à la concurrence de plus en plus rude que rencontre Tesla sur le marché de la voiture électrique, on peut logiquement se poser la question. Des statistiques Google et Uswitch, le comparateur de prix britannique, tentent à répondre à cette question.

D’après les statistiques de Uswitch, Tesla est en position dominante dans 21 pays sur 60 observés. Il semble notamment que La Tesla Model 3 soit particulièrement appréciée sur les continents nord-américain (Canada, Etats-Unis, Mexique), et européen (Autriche, Suisse, Danemark, Belgique, Suède, Finlande, Islande, Grande-Bretagne, Pays-Bas). On note également une belle percée sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne l’Asie, malgré une très forte concurrence des acteurs locaux, La Model 3 est le modèle électrique le plus vendu en Chine, en Corée du Sud et au Sri-Lanka. La berline de Tesla est également la voiture électrique la plus vendue dans les Emirats Arabes Unis.

Tesla est de plus en plus concurrencé sur le marché des voitures électriques

Du côté de la concurrence, en Asie, Beijing Automotive, cinquième constructeur automobile chinois, et connu sous le sigle BAIC, est totalement absente des marchés occidentaux. Cependant, la firme chinoise prend tout de même l’avantage dans 6 pays. Au niveau des constructeurs européens, La Zoé et la Leaf de Renault-Nissan Alliance obtiennent un honorable résultat en étant leaders dans 15 pays. Sans surprise, la e-Golf de Volkswagen est dominante en Allemagne, mais aussi en Norvège et en Slovénie.

Tesla semble donc toujours en position de force, malgré l’apparition massive de concurrents solides. Le constructeur américain a livré 180 000 véhicules au premier semestre 2020. Cela représente plus que ses trois principaux concurrents réunis. Un chiffre record qui semble indiquer que Tesla réussit à tirer son épingle du jeu. Malgré la crise sanitaire mondiale en cours et selon certaines sources, Tesla serait sur le point de livrer 300 000 véhicules au second trimestre 2020. Des chiffres vertigineux qui feront plaisir à Elon Musk.

