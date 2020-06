La Tesla Model S 70D de 2015 avec 250 000 km reste-t-elle performante ?

Crédits : One Lap

En 5 ans, les progrès de Tesla sont indéniables. Ses voitures électriques sont plus performantes, plus autonomes, moins chères, mais contrairement aux autres constructeurs qui changent de design extérieur tous les ans, les Tesla gardent la même ligne depuis le début. Le premier véhicule qui disposera d’une seconde version sera la Roadster dont le nouveau modèle devrait arriver en 2022 ou 2023.

8% de dégradation de batterie en 250 000 km

Avec 252 716 kilomètres au compteur, cette Model S est un peu une grand-mère. Son propriétaire l’a acheté en 2015 et n’a donc pas chômé, roulant régulièrement sur de grandes distances pour sa chaîne Youtube. Selon lui, la dégradation de la batterie de 70 kWh est de 8 %, ce qui est légèrement supérieur à ce qu’un blogueur avait constaté sur sa Model 3. Celle-ci n’avait perdu que 2,5 % de capacité en 160 000 km.

Le Youtubeur en charge de la chaîne One Lap a pris le volant de cette Model S pour la tester sur un tour de circuit. Nous avons récemment parlé de lui quand il avait testé la Model 3 modifiée pour battre le record de vitesse à Pikes Peak. Il est clair que la voiture n’a pas perdu en performances depuis sa sortie d’usine, mais les Tesla plus récentes sont toutes bien plus puissantes, elle se retrouve donc en queue de classement.

Depuis 2015, la Model S a beaucoup évolué. La batterie de 70 kWh a disparu et seule reste celle de 100 kWh, qui pourrait d’ailleurs arriver sur la Model 3 si l’on en croit les fuites récentes. De même, la suspension a été modifiée pour remplacer les ressorts par une suspension pneumatique avant d’être revue à nouveau avec la mise à jour Raven. Selon lui, malgré ses 250 000 kilomètres, elle est à un quart de sa vie. Et Tesla travaille sur une batterie qui pourrait fonctionner pendant 1,6 million de kilomètres.

Source : InsideEVs