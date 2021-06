Tesla : la Model S Plaid+ annulée à cause de problèmes de production des cellules 4680 ?

Tesla a annulé la sortie d’une de ses voitures les plus puissantes : la Tesla Model S Plaid+. Selon le PDG Elon Musk, la puissance qu’offre la Tesla Model S Plaid classique est amplement suffisante.

Avant-hier, Elon Musk a annoncé la mauvaise nouvelle aux clients de Tesla : la version Plaid+ de la Model S a été annulée. La Tesla Model S n’est donc plus proposée qu’en deux versions : Grande Autonomie et Plaid.

Tesla Model S Plaid – Crédit : Tesla

Tesla avait annoncé sa Model S Plaid+ l’année dernière. Elle offrait plus de 840 km d’autonomie, une vitesse maximale de 320 km/h et un 0 à 100 km/h en moins de 2,1 secondes pour un prix de 139 990 euros. Aujourd’hui, seule la Plaid classique est toujours disponible sur le catalogue de Tesla.

La Plaid débute à 119 990 euros, et vient remplacer l’ancienne version Performance. Elle a une autonomie de 628 km, une vitesse de pointe de 320 km/h et Tesla promet qu’elle est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes. Cependant, avec une autonomie de près de 600 km, Tesla ne pourra plus concurrencer la future Lucid Air, qui promet une autonomie de 832 km grâce à une batterie de 113 kWh.

La Tesla Model S Plaid+ annulée à cause des cellules 4680 ?

Les cellules 4680 sont une nouvelle technologie pour les batteries de Tesla. Le constructeur américain les utilisera dans son Cybertruck, son Semi, son Roadster de deuxième génération et le Model Y allemand. Celles-ci devaient également être présentes dans le Model S Plaid+.

Nos confrères d’Autoevolution rappellent que lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2021, le 26 avril 2021, Musk avait déclaré « Nous ne sommes pas encore tout à fait au point où nous pensons que les cellules sont suffisamment fiables pour être expédiées dans les voitures, mais nous nous en rapprochons. ». Il a ensuite ajouté que ces nouvelles cellules seraient probablement prêtes entre avril et octobre 2022, soit bien plus tard que la sortie de la Plaid+.

Prévue à l’origine pour la fin de l’année, la sortie de la Tesla Model S Plaid+ avait ensuite été reportée à mi-2022. Les difficultés de production de ces nouvelles cellules 4680 semblent étrangement être liées à l’annulation brutale du modèle le plus puissant de la gamme. Les explications d’Elon Musk avaient indigné les clients, puisqu’il aurait déclaré à Electrek que « une fois que vous avez une autonomie supérieure à 640 kilomètres, une plus grande autonomie n’a pas vraiment d’importance. Il n’y a pratiquement aucun voyage au-dessus de 640 kilomètres où le conducteur n’a pas besoin de s’arrêter pour aller aux toilettes, manger, prendre un café, etc. « .

Source : Autoevolution