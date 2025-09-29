Labubu perd de sa magie, son fondateur perd 6 milliards de dollars en moins d’un mois

L’effet Labubu s’affaiblit sur le marché

La richesse de Wang Ning, fondateur de Pop Mart, a chuté brutalement. En quelques semaines, sa fortune est passée de 27,5 milliards de dollars à 21,6 milliards en raison de la baisse des ventes des célèbres poupées Labubu, qui avaient pourtant fait la réputation de l’entreprise.

Ces petits personnages aux grandes oreilles avaient connu un succès immédiat. Devenues objets de collection, elles séduisent aussi bien les amateurs de jouets que les célébrités. Certaines éditions limitées, autrefois vendues moins de 25 dollars, atteignent aujourd’hui des sommes bien plus élevées.

Mais l’engouement s’essouffle. En conséquence, l’action de Pop Mart, cotée à Hong Kong, a perdu plus de 20 % de sa valeur depuis fin août, au moment du lancement de la version 4.0.

D’après Forbes, Wang Ning, 38 ans, a perdu près de 6 milliards de dollars en moins d’un mois. Il n’est désormais plus qu’à la 14e place des plus grandes fortunes de Chine. À la fin de l’été, il avait brièvement dépassé Jack Ma, cofondateur d’Alibaba, grâce à la flambée des ventes de Labubu.

Le prix des poupées baisse également

Vendues 79 yuans (environ 11 dollars) en magasin, les poupées Labubu s’échangeaient à des prix bien plus élevés sur des plateformes comme Dewu, spécialisées dans la revente. Mais depuis septembre, leur valeur de revente a chuté d’environ 14 %, pour tomber autour de 150 yuans pièce.

Selon JPMorgan Chase, le ralentissement touche non seulement la Chine continentale, mais aussi les marchés étrangers. Moins d’analystes recommandent désormais d’acheter l’action Pop Mart.

Un représentant de l’entreprise a expliqué que la baisse des prix venait surtout d’une production accrue. Pour répondre à la demande initiale, Pop Mart a fabriqué beaucoup plus de poupées, ce qui les a rendues plus accessibles et donc moins rares.

Malgré tout, la société conserve de bons résultats sur l’année. Le cours de son action reste supérieur de 180 % par rapport au début de 2023, même après la récente chute. L’effet Labubu a permis à Pop Mart de connaître une croissance fulgurante en très peu de temps.

Cependant, ce revers a coûté cher. La valeur totale de l’entreprise a baissé d’environ 13 milliards de dollars après son pic fin août. Pour rebondir, Pop Mart prévoit de lancer de nouvelles versions de Labubu et même des jouets interactifs d’ici Noël.

Pour rappel, les poupées Labubu sont l’œuvre de l’artiste hongkongais Kasing Lung. Elles font partie de sa série « Les Monstres » et se distinguent par leur style unique : un mélange de douceur et d’étrangeté, avec de grands yeux, des dents pointues et un sourire inquiétant.

Source : NDTV