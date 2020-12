L’adaptateur Genki ShadowCast permet de brancher la PS5, Xbox, ou Nintendo Switch sur un écran de PC portable

Voilà qui va plaire aux voyageurs. Combien d’amateurs de jeux vidéo aimeraient emmener leur console avec eux, mais renoncent à cause du manque d’écran ? Ce sera bientôt du passé avec le nouvel adaptateur Genki ShadowCast. Il va en effet permettre de brancher n’importe quelle console de nouvelle génération à un PC portable pour en utiliser l’écran.

Genki ShadowCast : un projet Kickstarter dont le financement est déjà assuré

De nombreux gamers attendaient cette possibilité, Genki ShadowCast l’a fait. Grâce à ce petit adapteur, il sera désormais possible de brancher une console sur un PC portable pour utiliser son écran. Une possibilité qui permettra aux gamers d’emporter avec eux leur console, et leur donnera la possibilité de jouer d’à peu près n’importe où. Beaucoup ne considéraient pas la possibilité d’emporter leur console en voyage, puisque sans écran, impossible d’en profiter. Certains gamers ont contourné ce problème en se procurant un écran portable, dont les modèles se multiplient, mais ces derniers ont un coût non négligeable. Cette contrainte sera désormais de l’ordre du passé, grâce à cet adaptateur hyper pratique, et peu onéreux.

Les PC portables ne disposent pas d’entrée HDMI, il n’est donc pas possible d’afficher une source extérieure sur l’écran. En général, c’est plutôt l’inverse, à savoir afficher sur un écran plus grand, qui est recherché pour un PC portable. C’est pourquoi ils disposent d’un port HDMI en sortie, mais pas en entrée. C’est bien le but de cet adaptateur, qui va virtuellement créer une entrée HDMI grâce au port USB-C. Le projet a été lancé sur Kickstarter et a déjà récolté plus de 10 fois la somme initialement visée.

Genki ShadowCast : Une solution de secours innovante, mais imparfaite

Le fonctionnement de cet adaptateur, d’après la page Kickstarter, sera simple comme bonjour. Il suffira de bancher l’adaptateur à la console, et de brancher l’autre extrémité du câble dans le port USB-C du PC portable. L’opération fonctionnera sur n’importe quel ordinateur disposant d’un port USB-C, Apple ou Windows. Il a tout de même ses limites, puisqu’il ne sera possible de profiter que d’une résolution soit de 1080p à 30fps, soit de 720p à 60fps. De fait, l’adaptateur sera parfait pour la Nintendo Switch, dont il n’altèrera pas la qualité, mais une console next-gen comme la PS5 ou la Xbox Series X verra sa qualité d’affichage diminuée. Toutefois, cette solution de secours reste très acceptable, et a le mérite de donner cette possibilité aux joueurs.

D’autre part, certaines compatibilités posent encore question. Il n’est pas clair à l’heure actuelle si le port USB-C doit être compatible DisplayPort. Dans tous les cas, cet adaptateur est destiné à ceux qui possèdent un PC portable récent, puisque l’USB-C n’est présent par défaut que depuis assez peu de temps. Quoi qu’il en soit, si les plus nomades d’entre nous hésitaient encore à se procurer une console next-gen, cette solution devrait proposer une alternative viable. Si toutefois les stocks finissent par se stabiliser, tant il est aujourd’hui encore difficile de se procurer ces nouvelles consoles.

